'Feyenoord probeert Ajax-doelwit binnen te halen als vervanger voor Arne Slot'

Feyenoord en Ajax willen allebei de gewilde trainer Graham Potter binnenhalen. Dat weet Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De Rotterdammers zoeken een vervanger voor Arne Slot en kunnen zo de aartsrivaal aftroeven.

Volgens Van der Kraan is Potter niet overtuigd geraakt van Ajax. De Engelsman zou zijn bedenkingen hebben bij de organisatie in Amsterdam. Volgens de journalist vindt Potter dat enorm belangrijk. Feyenoord vindt hij een stuk stabieler. "Bij Chelsea het fout gegaan, dus de volgende stap moet bij een club zijn die helemaal top is", vertelt Van der Kraan in een video-item van De Telegraaf.

Ook Pusic in beeld

Een andere kandidaat is Marino Pusic. Hij is de huidige trainer van Shakhtar Donetsk en staat er in Rotterdam goed op. "Hij heeft in Nederland op eigen benen gestaan, heeft Champions League gespeeld, heeft het geweldig gedaan tegen FC Barcelona en staat bovenaan in Oekraïne", somt de journalist op. "Maar hij zit natuurlijk bij een club dat in een moeilijk land actief is." Oekraïne is nog altijd in oorlog met Rusland.

Pusic is geen onbekende in de Kuip. Hij was twee seizoenen assistent van Arne Slot. Hij verliet Feyenoord ongeveer een half jaar geleden om bij de Oekraïense topclub aan de slag te gaan.

'Ajax zet ook in op opvallende naam (35) na forse eisen van Graham Potter' Ajax lijkt de komst van trainer Graham Potter te kunnen vergeten. Het verschil tussen wat de Engelse coach aan eisen heeft en wat Ajax kan bieden, is volgens bronnen uit beide kampen aanzienlijk. Hoewel de Nederlandse topclub de hoop nog niet helemaal heeft opgegeven, zijn er ook gesprekken met andere kandidaten gaande.

Ajax heeft de komst van Potter nog niet uit het hoofd gezet, maar de eisen van de Engelsman zijn nog te gortig voor de Amsterdammers. De huidige nummer vijf van de Eredivisie heeft de hoop nog niet opgegeven, maar kijkt ook naar alternatieven voor Potter, Zo is de Italiaan Francesco Farioli in beeld.

Arne Slot vertrekt

John van 't Schip vertrekt aan het eind van dit seizoen als trainer van Ajax en hoewel het nog niet officieel is, moet ook Feyenoord op zoek naar een nieuwe trainer. Arne Slot vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. De trainer gaat als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool aan de slag. Hoewel in Nederland iedereen onder de indruk lijkt van de Nederlander, moet hij in Engeland nog wat mensen zien te overtuigen.