Quilindschy Hartman herkent Arne Slot niet en ziet hem aan voor Manchester City-ster: 'Is dit De Bruyne?'

Quilindschy Hartman herstelt momenteel van een zware knieblessure, maar was deze week wel te bewonderen op televisie. De verdediger van Feyenoord was te gast in het programma Tiki Taka Touzani en ging daar behoorlijk de mist in.

Tijdens de uitzending krijgt Hartman (22) twee jeugdfoto's te zien. Hij moet raden om welke twee spelers het gaat. De foto van ploeggenoot Santiago Gimenez herkent de linksback niet, maar bij die andere foto weet hij het zeker. "Dat is Kevin de Bruyne", klinkt het zelfverzekerd. Presentator Soufiane Touzani probeert hem nog op het juiste spoor te brengen. "Is dit De Bruyne?"

"Het is niet De Bruyne zeker", lacht Hartman. "Nee!" Maar wie is het dan wel? "Je moet goed naar hem luisteren", vertelt Touzani. "Is het onze trainer?", vraagt Hartman vol ongeloof. Het blijkt inderdaad om een oude foto van Arne Slot te gaan, toen nog met haar. Hartman lijkt het even niet te geloven, maar kan er al snel om lachen, "Ik denk dat hij wel blij is als ik hem vergelijk met De Bruyne"

De foto die Hartman te zien kreeg. Dit is dus niet Kevin de Bruyne, maar een jonge Arne Slot © screenshot Tiki Taka Touzani

Geen EK voor Hartman

De aflevering lijkt overigens een tijd geleden te zijn opgenomen. Hartman raakte eind maart in het thuisduel met FC Utrecht (4-2) zwaar geblesseerd aan zijn knie. Daardoor ligt hij er maanden uit en mist de linksback het EK voetbal in Duitsland. In Tiki Taka Touzani was Hartman nog behoorlijk fit. De voetbalchallenge waar Hartman de bal over een grote bus moet schieten, ging hem bijvoorbeeld prima af.

Slot op weg naar Liverpool

Arne Slot komt Kevin de Bruyne vanaf komend seizoen zeer waarschijnlijk tegen. De oefenmeester tekent binnenkort een contract bij Liverpool. Niets lijkt een overstap nog in de weg te staan, al is er wat gedoe rondom een van de assistenten die Slot dolgraag mee wilt nemen.