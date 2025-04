Robin van Persie ergert zich mateloos aan Feyenoord: 'Dat móét vanaf minuut één erin zitten'

Feyenoord legde een zéér matige wedstrijd op de mat tegen Fortuna Sittard. Trainer Robin van Persie kon na afloop opgelucht ademhalen, want uiteindelijk stond zijn ploeg wel 'gewoon' met de drie punten. "Dat was in de eerste helft gewoon niet top", stelde een zichtbaar geïrriteerde Van Persie.

Feyenoord boekte een 2-0 overwinning dankzij twee doelpunten van Jakub Moder, beide uit standaardsituaties. Hoewel het spel opnieuw niet om aan te gluren was, betekende dit wel de vijfde zege op rij. Na afloop toonde Van Persie zich allesbehalve tevreden. "Het tempo was veel te laag, in balbezit hadden we tot kansen moet komen, maar dat werd niet goed benut", analyseerde Van Persie op de persconferentie het spel van zijn ploeg.

Geïrriteerde Van Persie

Net als in de afgelopen weken schortte het aan aanvallend spel. Voor het eerst uitte Van Persie zich openlijk kritisch op het matige optreden van de Rotterdammers. "We willen heel graag winnen, maar het is vooral belangrijk dat onze gewoontes top zijn. Dat was in de eerste helft duidelijk niet het geval, en dan heb ik het over heel simpele dingen. Als een bal je passeert, moet je terugsprinten. Dat geldt voor iedereen. Spelers moeten het hoogste tempo aansluiten. Als je dat niet levert, speel je simpelweg een erg matige wedstrijd."

De 41-jarige trainer, die sinds zijn aanstelling de Rotterdammers weer heeft teruggebracht in de strijd om de tweede plek, liet in de eerste helft meermaals zijn ergernis blijken. Tijdens de rust stak hij zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. "Gelukkig ging het in de tweede helft beter, maar daarin werden we ook geholpen door de doelpunten. Die geven vertrouwen en daardoor trokken we die wedstrijd ook naar ons toe. We moesten alleen wel diep gaan en daar moeten we aan werken. Die gewoontes moeten vanaf minuut één erin zitten."

Eindelijk weer meer balbezit

Voor de oud-spits van onder meer Manchester United en Arsenal waren er ook positieve punten. Hoewel Feyenoord in de afgelopen vier duels won, deden ze dat met minder balbezit dan de tegenstander. Tegen Fortuna had de nummer drie van de Eredivisie eindelijk weer het overwicht in balbezit. "Gelukkig, de eerste keer sinds ik hier ben", haakt Van Persie lachend in.

Van Persie gaat verder met een serieuze toon. "Nee, maar het gaat mij uiteindelijk niet per se om het hebben van de bal, maar wat wij daarmee doen. Wij moeten tot kansen komen en ik denk dat wij ook spelers hebben die vanuit schakelmomenten heel gevaarlijk kunnen zijn", vervolgt hij. "Soms is het helemaal geen straf om in een laag blok te verdedigen, als je maar gevaarlijk wordt. Of we uiteindelijk net even iets meer of minder balbezit hebben, dat zal me een rotzorg wezen."

Genieten van verdediging

Opvallend genoeg heeft Van Persie toch enigszins kunnen genieten in de uitwedstrijd tegen Fortuna. "Ik vond Gernot (Trauner, red.) en David (Hancko, red.) echt rotsen in de branding. Ik geniet daar ook van als oud-aanvaller. Ik vind het écht mooi om te zien als we goed verdedigen en de duels goed op de bal spelen", besluit Van Persie.

