Al een boel Nederlandse trainers zijn ontslagen en ook de zittende trainers, zoals Arne Slot, hebben het zwaar. Het aanzien van de Nederlandse trainers leek net wat op te krikken na het succesjaar van laatstgenoemde, maar dat loopt nu toch weer een knauw op. En dan te bedenken dat er ook nog een boel trainers thuiszitten. "Uiteindelijk zijn het hun keuzes", zei bondscoach Ronald Koeman daarover.

Het Nederlandse trainersgilde heeft het op zijn zachtst gezegd zwaar. Paul Simonis is afgelopen weekend ontslagen, net als dat John Heitinga eerder die week naar de uitgang werd gewezen. Tel daar het vliegensvlugge vertrek van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen bij op en je hebt al met behoorlijk wat ontslagen te maken.

Niveau van trainersgilde

Dat terwijl het trainersgilde net in aanzien aan het stijgen was. Arne Slot deed het vorig jaar geweldig en was het absolute uithangbord. Maar ook bij hem gaat het nu wat minder. Hem moet niet hetzelfde lot wachten als andere Nederlandse trainers die momenteel thuis zitten. Het zijn trainers die successen hebben gehad in Nederland, naar het buitenland trokken en daar uiteindelijk niet zijn geslaagd.

Denk aan een Frank de Boer, die met Ajax successen beleefde, maar daarna bij geen enkel andere club in het buitenland slaagde. Noem zijn naam in Engeland en iedereen lacht hem uit, na zijn mislukking bij Crystal Palace. Of Phillip Cocu die ook niet meer actief is na zijn laatste ontslag in Turkije. Stuk voor stuk voetballegendes uit Nederland die niet meer trainen.

Frank de Boer

De Boer gaf eerder in gesprek met deze website al aan dat hij er ook niet per se zin in heeft. Al dat gedoe eromheen, voor het geld hoeft het ook niet en hij heeft andere dingen in het leven waar hij plezier uithaalt. Een soortzelfde lijkt bij Cocu aan de hand, die fanatiek in de padelsport is gegaan. "Ik heb ook de uitspraken van De Boer gelezen, maar ik denk dat er genoeg trainers zijn die wel willen maar rustig afwachten op het juiste."

Koeman zelf geeft aan dat, ondanks de randzaken als kritiek en negatieve aandacht, het trainersvak nog altijd prachtig is. "Als bondscoach wel", geeft hij duidelijk aan. "Ik heb het rustig op een aantal weken in het jaar na. Maar dat is wel te doen", zegt hij erover. Even later: "Het is ook niet makkelijk. Maar eenieder moet het zelf beslissen, ik vind het nog steeds geweldig op deze wijze nog altijd betrokken te zijn."

Kijken naar Van Bronckhorst

In zekere mate geldt het rustig afwachten voor Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij. Allebei een kleine knauw opgelopen en niet meer actief. Van Bommel sprak weleens met clubs, maar wil nu focussen op het herstel van zijn zoon Ruben van Bommel. Van Nistelrooij zit sinds de zomer thuis en wil waarschijnlijk afwachten.

Moeten zulke grote namen, met toch nog een jonge leetijd, niet een voorbeeld nemen van Giovanni van Bronckhorst? Hij was hoofdtrainer, maar koos nu voor een rol als assistent bij Arne Slot. "Het zijn keuzes die een individu maakt. Ook voor een ontwikkeling voor zichzelf als trainer, is het helemaal niet slecht om niet de hoofdcoach te zijn. Maar dat zijn keuzes van deze jongens. Als zij daarachter staan, dan moet je dat doen."

Koeman zelf houdt dus nog veel te veel van het vak. Hij maakt zich weer op voor de laatste interlandperiode van het kalenderjaar. Een belangrijke bovendien; hij kan zich met Oranje plaatsen voor het WK. Daarvoor moet er vrijdag in- en tegen Polen gewonnen worden. Lukt dat niet, dan is er nog een kans thuis tegen Litouwen op maandagavond.

Alles over WK-kwalificatie

