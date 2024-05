Ruud Gullit waarschuwt nieuwe Liverpool-trainer Arne Slot: 'Je kan niet alles zeggen wat je denkt'

In Rondo ging het maandagavond uiteraard ook over de komst van Arne Slot naar Liverpool. Hij verlaat Feyenoord om trainer te worden bij de Premier League-club. Wat vinden de Rondo-heren daarvan?

Ruud Gullit stak van wal met een waarschuwing: neem niet allemaal Nederlandse spelers mee. "We hebben genoeg voorbeelden gezien van spelers, die het niet hebben gered." Hij vreest voor Feyenoord dat Slot niet zo makkelijk te vervangen is.

"Hij was charismatisch", zei Gullit. "Hij had een bepaalde manier van spelen. Je moet iemand hebben die misschien in dezelfde trant gaat voetball. Vind maar iemand met hetzelfde karakter en met dezelfde uitstraling. Al heeft hij dat ook langzaam moeten opbouwen. Er is een soort nieuw DNA ontwikkeld bij Feyenoord. Het ging altijd maar over hard werken. Vroeger, in de jaren zeventig, waren er technische spelers."

Edgar Davids

Edgar Davids zei dat hij Slot al een goede trainer was toen hij bij AZ at. "Ik herinner me een wedstrijd tegen Lazio. Zij hadden individuele kwaliteiten. Een ander niveau, een ander budget. Maar als je dan zag hoe Feyenoord speelde, dat Slot het maximale eruit kon halen. En hoe hij zich presenteerde, hoe hij met publiek en media omgaat. Het is lastig om zo'n persoon te vinden."

"Natuurlijk moet hij er meteen staan, dat wordt verwacht bij een grote club. Hij heeft wel al een elftal staan, er is een geraamte. Daar moet hij zijn eigen spelers aan toevoegen. Ik zou het wel tactisch slim doen. Ze hebben genoeg budget. Het wordt heel lastig, maar wel een mooie uitdaging."

Marco van Basten

Marco van Basten had ook lof: "Hij is communicatief erg sterk. Hij weet precies hoe hij spelers moet laten spelen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook in Liverpool gaat laten zien. Ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat met het team en de spelers, hoe ze zich gaan ontwikkelen."

José Mourinho

Gullit stipte nog de aanvaring van Slot met José Mourinho, toen trainer van AS Roma. Slot had gezegd dat hij graag naar onder meer Manchester City keek. Mourinho riep toen na een Europees duel tussen de ploegen tegen Slot dat hij vaker naar Roma moest kijken. "Hij heeft leergeld betaald", aldus Gullit. "Je kan niet alles zeggen wat je denkt. Dat kan in Nederland vaak wel, maar in het buitenland vaak niet. Tuurlijk is hij daarna voorzichtiger geworden."

"Het wordt wel interessant in de Premier League. Erik ten Hag heeft het heel moeilijk bij Manchester United. We hopen dat Slot wel gaat slagen."