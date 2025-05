TV-gids Eredivisie: ontknoping in titelstrijd tussen Ajax en PSV gratis live te zien

Het belooft een bloedstollende zondagmiddag te worden voor fans van de Eredivisie. Lange tijd leek Ajax op weg naar de titel, maar door een reeks tegenvallende resultaten ligt alles weer open. Sterker nog: PSV staat er nu het beste voor en heeft de titel in eigen handen. Maar alles hangt af van die laatste speelronde. Lees hier hoe je naar Ajax, PSV óf juist het schakelkanaal van ESPN kijkt.

De 34e en laatste speelronde van de Eredivisie staat volledig in het teken van de ontknoping en alles is live te volgen via ESPN. Maar waar kijk je wat? Voor wie niets wil missen van de spanning, is ESPN 1 is dé plek: dat kanaal fungeert zondag als schakelkanaal en brengt je live naar alle stadions waar iets gebeurt. Die zender zit voor de meeste mensen gratis standaard in het televisiepakket.

Titelstrijd tussen PSV en Ajax

Met het pijnlijke gelijkspel op bezoek bij FC Groningen gaf Ajax woensdag in extremis de koppositie uit handen. PSV profiteerde en staat nu met één punt voorsprong bovenaan. De rollen zijn dus omgedraaid: waar Ajax lange tijd leek af te stevenen op de titel, heeft PSV nu de beste papieren.

Toch is Ajax nog niet kansloos. Als PSV punten laat liggen bij Sparta Rotterdam en Ajax weet thuis van FC Twente te winnen, dan gaat de schaal alsnog mee naar Amsterdam. Alle ogen zijn zondagmiddag dus gericht op deze twee wedstrijden.

Waar kijk je PSV en Ajax?

Op ESPN 2 is zondagmiddag vanaf 14.30 uur de wedstrijd te zien tussen Sparta Rotterdam en koploper PSV. De Eindhovenaren hebben aan een overwinning genoeg om de titel binnen te halen. Tegelijkertijd zendt ESPN 3 het duel tussen Ajax en FC Twente uit. Voor ESPN 2 en ESPN 3 moet wel een abonnement worden afgesloten en kan verder nergens (legaal) live gevonden worden.

Wie geen moment wil missen kan beter kijken naar het schakelprogramma op ESPN 1. Dat kanaal fungeert als schakelkanaal en toont live alle hoogtepunten van PSV, Ajax en de andere Eredivisie-wedstrijden.

Meer dan alleen de titelstrijd

De strijd om het kampioenschap is spannend, maar daarachter zijn er ook nog volop belangen. Heerenveen, NEC, Sparta, FC Groningen, PEC Zwolle en Heracles vechten (soms onderling) om de vier laatste tickets voor de play-offs om Europees voetbal. FC Utrecht (vierde) is al zeker van de tweede voorronde van de Europa League. AZ en FC Twente weten ook al dat ze mee mogen doen om de play-offs.

Ook onderin is het spannend. RKC Waalwijk en Willem II strijden tegen directe degradatie. Op ESPN 4 wordt SC Heerenveen – Feyenoord uitgezonden. De overige wedstrijden zijn live te volgen via de livestreams van ESPN.

Alles over de Eredivisie

