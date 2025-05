'Rol' van familie Steijn in ontknoping Eredivisie wordt gehekeld: 'Leuk voor de media...'

Sinds vorige week is het al onderwerp van gesprek: de rol van Maurice Steijn en zoon Sem Steijn in de ontknoping van de Eredivisie. Beiden spelen ze tegen een kanshebber voor het kampioenschap. Door een collega van Maurice wordt dit fenomeen gehekeld: "Dat is leuk voor de media, maar helemaal niet waar."

Maurice Steijn speelt met zijn Sparta tegen PSV en Sem Steijn gaat op bezoek bij Ajax. PSV heeft één punt voorsprong op Ajax en zal die dus moeten verdedigen om kampioen te worden. De media ging met dit feitje aan de haal. Het verleden van Steijn werd er bijgehaald, de transfer van Sem naar Feyenoord ook. Allemaal onzin volgens Robert Maaskant, zo zegt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

"Sem heeft volgens mij al even niet gescoord, maar is wel bij veel doelpunten van Twente betrokken geweest. Die zal gewoon zijn wedstrijd willen spelen", beredeneert Maaskant. "Hij zal los van alle emoties ook gewoon goed willen spelen om een mooi afscheid te geven aan de fans van FC Twente in het uitvak. Hij kan natuurlijk een mooie duw aan Ajax geven, gezien zijn transfer naar Feyenoord. Maar die jongen geeft altijd alles."

Ook zijn vader Maurice Steijn zal niet denken aan Ajax, waar hij eerder speelde. "Hij zal ook voor zichzelf én Sparta willen winnen. Ze spelen nota bene nog ergens voor." Dat zou dan weer gunstig zijn voor Ajax, want resultaat van Sparta vergroot de kansen voor Ajax. "HIj heeft tegen de directie al eens gezegd dat hij het niet met alles een is, dus zal zich gesterkt willen voelen in prestaties. Dat helpt wel als je je plaatst voor de play-offs."

Daarbij zou het ook goed zijn voor zijn eigen carrière vindt Maaskant, nadat die een klein deukje had opgelopen na de slechte maanden bij Ajax vorig seizoen. "Ik denk dat hij wel aan het wachten is tot er een mooie grote club voorbij komt, om daarin weer stappen te zetten. Want hij weet ook wel, als er vijf, zes spelers weggaan bij Sparta. En dat kan niet ingevuld worden, op wat voor manier dan ook. Want het is niet zo dat ze spelers kunnen verkopen want ze hebben vijf de smaakmakers zijn de vijf huurspelers."

Maaskant maakte zelf ook eens zo'n situatie mee, dat er meerdere lijnen liepen tussen tegenstanders. "Nee maar ik was betrokken bij de wedstrijd van Twente. Twente-NAC. Twente kampioen kon worden en Ajax was toen tegen Willem II. Mijn vrouw werkte toen nog bij Ajax op de persafdeling. Nou dan hadden ze het hele jaar nog geen goedemorgen tegen haar gezegd. Toen kwam die wedstrijd eraan en was iedereen ineens heel aardig. Om te kijken of ze nog ergens kunnen bespelen en beïnvloeden", lacht hij.

