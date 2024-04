TV-gids: op deze zender kijk je gratis naar Feyenoord-Ajax

Wanneer de doordeweekse speelronde in de Eredivisie voorbij is, kan de blik volledig op aankomend weekend. Dan staat De Klassieker op het programma. Hieronder lees je op welke zender je gratis naar Feyenoord - Ajax kijkt.

Feyenoord en Ajax zitten in totaal verschillend vaarwater momenteel. De Rotterdammers liepen afgelopen weekend in op koploper PSV, al is het gat nog zeven verliespunten, en staan in de bekerfinale. Daarnaast werd in Anis Hadj-Moussa de eerste versterking voor aankomende zomer al gepresenteerd.

Bij Ajax is het een stuk onrustiger. De Amsterdammers staan vijfde in de competitie en niet alleen op het veld gaat het stroef. Deze week is Alex Kroes de man om wie het allemaal draait. De algemeen directeur was pas twee weken in dienst bij de club, maar is nu geschorst vanwege vermeend handelen in aandelen met voorkennis. Dat kon er ook nog wel bij in het rampseizoen dat Ajax beleeft.

Rampseizoen Ajax: van dramatische transferzomer onder Sven Mislintat tot de aandelen van Alex Kroes Het nieuws over Alex Kroes is het volgende hoofdstuk in de niet eindigend lijkende neerwaartse spiraal waarin Ajax zich bevindt. De Amsterdammers beleven een waar rampseizoen. Een reconstructie.

Op welke zender komt Feyenoord-Ajax live?

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax staat zondag om 14:30 uur op het programma. De voorbeschouwing start al om 13:30 uur en die is te zien op ESPN 4. Na de wedstrijd Groningen - NAC is Feyenoord - Ajax ook te zien op ESPN 1. De wedstrijd is dus te volgen op het open kanaal van de zender. ESPN 1 zit standaard in het tv-pakket bij onder andere KPN (kanaal 14), Ziggo (kanaal 18), Odido (kanaal 150), Caiway (kanaal 318), Delta (kanaal 421) en Canal Digitaal (kanaal 29).

De wedstrijd is ook te zien op Canal+. Daar betaal je 14,95 euro per maand voor een abonnement, maar de eerste zeven dagen zijn gratis. Alleen een bedrag van 0,01 euro is nodig om je abonnement op te starten.