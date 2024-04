Feyenoord troeft concurrenten af en haalt Vitesse-smaakmaker Anis Hadj-Moussa naar De Kuip

Feyenoord is een aanvaller rijker. Anis Hadj-Moussa (22) heeft een contract getekend in De Kuip. Daarmee troeven de Rotterdammers concurrenten af op de transfermarkt.

Onder meer PSV, Ajax en clubs uit het buitenland hadden namelijk interesse in de aanvaller, die sinds de winterstop veel indruk maakt bij Vitesse. De club uit Arnhem moet vrezen voor degradatie, maar Hadj-Moussa, die wordt gehuurd van de Belgische ploeg Patro Eisden Maasmechelen, is een van de zeldzame lichtpuntjes. De Algerijn scoorde één keer en gaf twee assists in negen wedstrijden. De drievoudig Algerijns international komt in Rotterdam landgenoot Ramiz Zerrouki tegen.

Dinsdagavond kon Hadj-Moussa een nieuwe domper voor Vitesse niet voorkomen. In het GelreDome werd het maar liefst 1-4 voor Sparta Rotterdam. Hadj-Moussa verzorgde wel de assist bij de enige goal van Vitesse, dat op deze manier hard op weg is naar degradatie uit de Eredivisie.

Vitesse wordt afgemaakt door Sparta en komt nog dichter bij degradatie Vitesse heeft dinsdag in eigen huis verloren van Sparta in een duel met veel doelpunten. De Arnhemmers zijn zes punten verwijderd zijn van de veilige plekken in de Eredivisie met nog zes speelronden te gaan.

Feyenoord heeft de aanvaller vastgelegd tot de zomer van 2029. Hoeveel geld Hadj-Moussa heeft gekost, is nog niet duidelijk. In België wordt in elk geval gesproken van een historisch moment. Patro Eisden ontving namelijk nog nooit zoveel geld voor een speler. "Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van de club."