Virgil van Dijk krijgt ervan langs na nederlaag bij Arsenal: 'Dit weten ze bij de junioren al'

Het was zondag niet de wedstrijd van Virgil van Dijk, de kraker tussen Arsenal en Liverpool. De aanvoerder van de bezoekers zag zijn ploeg met 3-1 onderuit gaan in Londen en kreeg de schuld van alle tegentreffers.

Roy Keane en Jamie Carragher waren bijzonder duidelijk in hun commentaar bij Sky Sports. Met name voormalige Manchester United-middenvelder Keane was kritisch. "De intensiteit van Liverpool vanaf het eerste fluitsignaal tot het laatste... Ik kan niet geloven hoe slecht ze waren. Arsenal verdient de credits, die waren er duidelijk wel klaar voor. Zoals Liverpool die doelpunten weggeeft, het leek wel een kroegelftal."

"Voor mij is Van Dijk schuldig aan alle tegendoelpunten", aldus Keane. "Ook hij mag zo af en toe een slechte wedstrijd spelen, maar drie goals weggeven in zo'n grote wedstrijd. Dat gaat aan het einde van het seizoen pijn doen."

Zeldzaam gestuntel Virgil van Dijk en doelman Alisson komt Liverpool duur te staan tegen Arsenal Er leek in duel met Arsenal geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool, toen Virgil van Dijk en doelman Alisson Becker richting een diepe bal gingen. Die zouden ze met zijn tweeën toch wel even wegwerken?

Carragher ging mee in de kritiek van zijn kompaan. Vooral de tweede goal werd Van Dijk aangerekend. "Dat is een heel grote fout en dat overkomt je misschien één keer per jaar", aldus het Liverpool-icoon. "En dat is hem nu dus overkomen. Hij móét die bal gewoon wegkoppen. Gewoon de situatie niet moeilijker maken, de bal niet laten stuiteren. Kom op, dat weten ze bij de junioren al. Hij moet die bal gewoon terug koppen naar Konaté."

Dat Van Dijk een duwtje van Martinelli kreeg, waardoor hij tegen Alisson botste, doet er volgens Carragher niet toe. "Dit kan nu eenmaal gebeuren als je de bal laat stuiteren. Dit heeft niks met spelen op topniveau te maken, dit leer je al in de kelderklasse. Als verdediger moet je het gewoon regelen. We staan als Liverpool waar we staan dankzij die twee, maar dit was echt een blunder."

Keane licht ook het derde doelpunt van Arsenal er nog even uit. Daar had Van Dijk volgens Keane veel overtuigender in moeten grijpen. "Trossard kan niet geloven wat een ruimte hij daar krijgt, hij is bijna terughoudend om te schieten." De Belg schoot echter wel en zag de bal via de voet van Van Dijk door de benen van Alisson in het doel gaan: 3-1.

Samenvatting: Arsenal - Liverpool Arsenal pakte zondag de laatste strohalm in de titelrace van de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta mocht niet verliezen van koploper Liverpool en deed dat ook niet. Het werd 3-1 voor Arsenal. Bekijk de samenvatting hierboven.

Bekijk hier de stand en de uitslagen in de Premier League.