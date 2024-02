Vitesse reageert met 'onbegrip' op besluit licentiecommissie: 'Lijkt alsof dit al vast stond'

Vitesse heeft op de eigen clubkanalen met onbegrip gereageerd op het nieuws van de licentiecommissie van de KNVB. Zij kwamen woensdag naar buiten met het besluit dat er een streep is gegaan door plannen tot overname bij de Arnhemse club. Vitesse snapt maar weinig van de beslissing, al zagen ze deze wel aankomen.

"Na al die maanden waarin er keihard is gewerkt om de overname tot stand te brengen, is dit natuurlijk een grote teleurstelling", stelt algemeen directeur Peter Rovers. "Helemaal na het gesprek dat we eind januari nog met de licentiecommissie van de KNVB hadden. In dat gesprek werd duidelijk dat er geen vragen meer waren vanuit de licentiecommissie. Dat nu wordt gesteld dat er onvoldoende informatie is, is onbegrijpelijk. Verder is het op zijn zachtst gezegd ongelukkig dat de beslissing uiteindelijk slechts ruim één uur voor de externe communicatie van de KNVB met Vitesse gedeeld is."

Ook Coley Parry, de man achter de beoogde overname, baalt van het besluit. "Ik ben teleurgesteld, maar niet geschokt door de uitkomst. De afgelopen zeventien maanden hebben zowel de licentiecommissie als Integis ons aanbod om te praten met verschillende betrokken specialisten, zoals accountants en juristen, afgewezen. Partijen die extra informatie zouden kunnen verschaffen. Het lijkt erop dat de beslissing al vast stond en ik begrijp niet dat dit zolang moest duren. Op dit moment is de continuïteit bij Vitesse het allerbelangrijkste. We blijven de club ondersteunen en zijn vastberaden. Ook binnen het beoogde alternatieve plan."

Eigenaar GelreDome reageert

Michael van der Kuijt, stadioneigenaar van het GelreDome, heeft ook gereageerd op de kwestie. Van der Kuijt lag al vaker in de clinch met Vitesse over de huur van het stadion. "Er is maar één mogelijke uitkomst en dat is dat Peter Rovers vandaag nog terugtreedt als algemeen directeur. Die heeft anderhalf jaar aan een dood paard getrokken en is tegen beter weten in maar doorgegaan. Dat is hem kwalijk te nemen. Daarmee is het belang van Vitesse niet gediend geweest. Alleen het belang van Parry is gediend door Rovers."

"Nu willen ze naar een constructie toe met een belang van 24,9 procent voor Parry. Daarmee doet de club zichzelf ook geen plezier. Moet je als club überhaupt verder willen met zo’n investeerder als de KNVB nee zegt? Moet je dan naar constructies toe waarmee je spelregels wil gaan vermijden. Hij mag dan geen richting in het beleid geven als aandeelhouder, maar hoe toets je dat? Want Rovers heeft hem het afgelopen anderhalf jaar ook al het beleid laten bepalen, terwijl hij niet eens één aandeel in handen had. Wat gebeurt er dan als je hem wel 24,9 procent van de aandelen geeft."

"Ik vind het stuntelig gedrag van een professionele club en dat moet Rovers zich aantrekken. Hij heeft vertrouwen gehad in de transactie. Die heeft hij niet kunnen afronden en nu moet hij in de spiegel kijken en de conclusie trekken, dat hij niet de juiste man op de juiste plek is", houdt Van de Kuijt geen blad voor de mond bij De Telegraaf.