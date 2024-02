Voetballer Dani Alves veroordeeld voor seksueel misbruik: 4,5 jaar de cel in

Dani Alves is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een 23-jarige vrouw in 2022. Donderdagochtend deed de rechtbank in Spanje uitspraak in de zaak tegen de oud-voetballer, die inmiddels veertig jaar oud is.

De rechter bepaalde dat Alves voor 4,5 jaar de cel in moet. Wel kan de Braziliaan nog in hoger beroep. Het Spaanse Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van negen jaar geëist en een schadevergoeding van 150.000 euro. De rechter halveerde in zijn uitspraak die eis. De schadevergoeding blijft wel staan. Ook krijgt Alves een contactverbod van negen jaar en moet hij na z'n celstraf verplicht nog vijf jaar onder toezicht staan.

Wat is er gebeurd?

Op oudjaarsdag van 2022 raakten Alves en het meisje in gesprek in discotheek Sutton in Barcelona. Daarna nodigde hij haar uit om naar een andere ruimte te komen. Ze twijfelde eerst, maar ging toch op het aanbod in. Die andere ruimte bleek een toilet, waar Alves achter haar de deur op slot deed en haar zou hebben verkracht.

Het bewijs

Het bewijs stapelde zich op. Alves heeft vijf verschillende verklaringen afgegeven. Eerst dat hij 'maar' twee minuten in het toilet geweest is, later dat hij ook nog onder invloed van alcohol was en daardoor minder toerekeningsvatbaar. Het zou gaan om een fles wijn, twee glazen whisky en vier gintonics. In zijn laatste verklaring gaf hij zelfs háár de schuld.

Camerabeelden van in de club helpen de Braziliaan niet. Die toonden dat Alves niet twee minuten, maar een kwartier in het toilet is geweest. 'Zij verliet vervolgens direct huilend de zaak met haar vriendinnen, aan wie zij vertelde wat haar was aangedaan. In het ziekenhuis constateerden artsen lichte verwondingen; het sperma dat in haar lichaam werd aangetroffen bleek na een dna-test van Alves te zijn', schreef journalist Edwin Winkels in het Algemeen Dagblad.

De advocaat van Alves riep zelfs Joana Sanz, zijn toenmalige partner, op om het verhaal over zijn dronkenschap te bevestigen. Sanz verklaarde dinsdag in de rechtszaal dat haar toenmalige man 'stomdronken' thuiskwam. "Hij botste tegen de tafel, tegen de kast en viel op het bed", verklaarde ze. Alves en Sanz waren op het moment van deze kwestie nog gewoon samen. Het Spaanse topmodel zou inmiddels wel een scheidingsverzoek hebben ingediend.

Joana Sanz, la mujer de Alves, sobre la noche del Sutton: "Llegó muy borracho, se desplomó en la cama" https://t.co/Macu3nAPKj pic.twitter.com/FMD20w7RB7 — EL MUNDO (@elmundoes) February 7, 2024

Alves zat sinds zijn arrestatie in voorarrest en kwam ook niet op borgtocht vrij. Het OM vreesde dat Alves naar Brazilië zou vluchten als hij vrijkwam. Dat land levert z'n eigen burgers niet uit als ze in het buitenland zijn veroordeeld.

Het slachtoffer

Het slachtoffer wilde eerst geen aangifte doen, toen zij hoorde dat het om een beroemde voetballer ging. Een agent zei voor de rechtbank: "Ze zei ons dat zij zich schuldig voelde om wat er gebeurd was, maar we hebben haar gekalmeerd en gezegd dat zij echt niet de schuldige was."

Daarnaast benadrukt het slachtoffer dat het haar niet om het geld, maar om gerechtigheid gaat. Alves zou haar zelfs een geldsom hebben aangeboden in ruil voor strafvermindering. Daar is zij niet op ingegaan.