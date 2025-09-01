Aanvaller Jadon Sancho, die door Erik ten Hag uit werd verdreven uit Manchester United en naar Chelsea ging, heeft alweer een nieuwe club. Hij wordt uitgeleend aan Aston Villa.

Bij Manchester United had Sanccho een conflict met trainer Erik ten Hag. De oefenmeester vond namelijk dat Sancho niet goed genoeg trainde en de voetballer uitte zijn ongenoegen op sociale media.

Daarnaast zou hij ook gelogen hebben over zijn afwezigheid voor een wedstrijd. Sancho werd vervolgens uit de selectie gezet en vertrok uiteindelijk op huurbasis terug naar Borussia Dortmund.

Huurdeal

De Engelse vleugelspeler stond op de transferlijst van Manchester United. Het lijkt erop dat de club vlak voor het sluiten van de transfermarkt een huurdeal heeft weten te sluiten.

🚨🟣🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Aston Villa, here we go! Deal in place on initial loan from Manchester United.



Green light from United and deal being sealed with formal steps to follow next.



Sancho will join #AVFC. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/F9C8xM50lL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Aston Villa-manager Unai Emery zocht versterking voor zijn aanvallende flanken en ziet in Sancho de ideale oplossing. De 25-jarige voetballer staat zelf te popelen om zijn carrière een nieuwe impuls te geven.

Sancho wees aanbiedingen uit de Serie A af

Sancho was dicht bij een definitieve transfer van United. De Italiaanse clubs Juventus en AS Roma deden een bod, maar de overstap ketste af vanwege zijn hoge salariseisen.

Het is nog onduidelijk of de huurovereenkomst met Aston Villa een optie tot koop bevat. Ook is niet bekend of zijn forse salaris volledig door de Villans wordt betaald of dat de twee clubs de kosten delen.

Borussia Dortmund

United nam Sancho in 2021 voor 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Sindsdien werd hij al uitgeleend aan de Duitse club en aan Chelsea, waarmee hij vorig seizoen de Conference League won.

Ook met Ten Hag is sindsdien het een en ander gebeurd. Hij werd door Manchester United aan de kant gezet, in oktober 2024, en keerde dit seizoen terug als trainer van Bayer Leverkusen. Dat avontuur was erg snel klaar. Al na twee duels in de Bundesliga heeft de Duitse landskampioen van 2023 Ten Hag de laan uitgestuurd. Na één puntje uit twee speelrondes, en een zeer moeizame voorbereiding, had de club wel genoeg gezien.