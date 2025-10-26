Dé topper van de Eredivisie vindt zondagmiddag plaats tussen Feyenoord en PSV in De Kuip. Zowel oud-trainer Ruud Brood als PSV-icoon Berry van Aerle schatten de kansen hoog in voor de Eindhovenaren na de galavoorstelling in de Champions League tegen Napoli. "Maar aan de andere kant, Ueda schiet alles erin wat hij aanraakt...", stelt Brood tegen Sportnieuws.nl.

PSV speelde Napoli aan gort, terwijl Feyenoord een moeizame zege boekte op het Griekse Panathinaikos in de Europa League. Tóch verwacht Brood een gelijkopgaande strijd tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. "Feyenoord heeft natuurlijk altijd wel laten zien dat het thuisvoordeel hen echt helpt, al hebben wij in onze tijd ook vaak goede resultaten geboekt in De Kuip", stelt de voormalig trainer. "Maar ze spelen dit seizoen behoorlijk goed en staan bovenaan."

'Kwalitatief is PSV beter'

De oud-voetballer en voormalig trainer koestert sowieso warme gevoelens voor wedstrijden tussen PSV en Feyenoord. Hoewel hij zijn voetballoopbaan begon bij de Rotterdammers, heeft hij daar nooit gespeeld. Bij PSV was hij drie jaar actief als rechterhand van Phillip Cocu. Hierdoor kan hij bij confrontatie tussen beide clubs een neutraal beeld schetsen."Kwalitatief is PSV beter, dat heb je tegen Napoli ook kunnen zien. Maar aan de andere kant, Ueda schiet alles erin wat hij aanraakt en vergis je ook niet in Sem Steijn. Daar zit ook behoorlijk veel kwaliteit."

Kampioensploeg PSV weer zichtbaar

Hoewel één zwaluw geen zomer maakt, ziet Brood wel een positieve vooruitgang bij de ploeg van Peter Bosz. "Na een moeizaam begin, zie je nu écht weer de ploeg van de afgelopen twee seizoenen, met uitzondering van het laatste halfjaar van het vorige seizoen. Ze kunnen ontzettend goed voetballen, hebben heel veel individuele kwaliteiten en als trainer kijk ik natuurlijk hoe alles is afgestemd in het verdedigen en aanvallen. Nou, dat ziet er écht prima uit", vervolgt Brood lovend.

PSV-icoon Berry van Aerle kan zich vinden in de woorden van zijn oud-collega. "Feyenoord is goed begonnen en staat drie punten voor op PSV. Maar ja, als ik het niveau van de wedstrijd tegen Napoli zie… Het was gewoon echt een galavoorstelling. Ik zat heel ontspannen op de tribune, maar wel op het puntje van de stoel, omdat we ook echt wel acht of negen goals konden maken", begint Van Aerle zijn lofzang. "Ik heb er eigenlijk wel heel veel vertrouwen in. PSV heeft heel goede pot gespeeld tegen een grote club."

Voordeel voor PSV

Volgens zowel Brood als Van Aerle is er nóg een reden wat voordelig is voor de bezoekers uit Eindhoven. "PSV heeft twee dagen meer rust gehad", stelt de laatstgenoemde. "Alhoewel, met de adrenaline van de topper in De Kuip maakt dat niet veel uit. Dan voel je de vermoeidheid niet, dus wat dat betreft kan het zomaar een mooie pot worden."

Brood denkt dat het wel degelijk een voordeel kan hebben. "Nou, sowieso in de aanloop naar een zondag toe helpt extra rust wel. PSV kan meer toewerken naar de wedstrijd met hun plan. Feyenoord weet daarentegen niet hoe ze uit de strijd komen. Al hebben zij wel zes goede middenvelders, dus die kunnen dat gewoon opvangen."

Niks te klagen

De voormalig oefenmeester verwacht niet dat Robin van Persie of Peter Bosz zal klagen over de internationale speelronde of de topper. "Dit zijn de wedstrijd die ze willen spelen. Deze topper komt erbij, maar dat is véél beter dan een wedstrijd tegen, met alle respect, Excelsior. Dan heb je al zo vaak gezien dat de motivatie en focus anders is, dit wordt een mooie wedstrijd", voorspelt Brood.

