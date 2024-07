Voormalig AZ-doelman kegelt Brazilië na spijkerhard duel uit Copa América

Er is een pijnlijk einde gekomen aan de Copa América voor Brazilië. In de kwartfinale was Uruguay, na een doelpuntloos gelijkspel, in de strafschoppenserie met 4-2 te sterk.

In een harde wedstrijd met veel overtredingen van beide ploegen kreeg de Uruguayaanse spits Darwin Núñez de beste kans, maar hij kopte van dichtbij mis. Raphinha, de aanvoerder van Brazilië, zag op zijn beurt een inzet verijdeld worden door de Uruguayaanse doelman Sergio Rochet.

De doelman, die tussen 2014 en 2017 onder contract stond bij AZ, stopte daarna in de strafschoppenserie ook de penalty van Braziliaan Eder Militao. Vervolgens schoot Douglas Luiz een andere Braziliaanse strafschop op de paal. Dat de Braziliaanse keeper Alisson Becker eveneens een Uruguayaanse penalty pakte, maakte daardoor niet meer uit.

'Dit hadden we niet verwacht'

"We ondergaan een zeer belangrijke renovatie of heruitvinding van dit team. Ik heb dit team slechts acht wedstrijden gecoacht en dit is een proces dat we moeten doorlopen", zei de Braziliaanse bondscoach Dorival Júnior na afloop op de persconferentie.

"We zijn ons bewust van de moeilijkheden die we onderweg zullen tegenkomen, maar we hebben nu een wedstrijd verloren in de knock-outfase en dat was niet wat we hadden verwacht. Maar we hebben veel ruimte om te blijven groeien en ons belangrijkste doel is nu om ons te kwalificeren voor het WK. Op dit moment staan ​​we zesde in het kwalificatieklassement en daar voelen we ons niet prettig bij."

De andere halve finale in de strijd om de Copa América gaat tussen toernooiverrassing Canada, dat als een van de gastlanden meedoet, en wereldkampioen Argentinië met Lionel Messi.