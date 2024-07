Lionel Messi mist panenka in penaltyserie Copa America, keeper Emiliano Martinez redt Argentinië

Het scheelde niet veel of Argentinië was al uit de Copa America gevlogen. En dat was dan de schuld van Lionel Messi geweest. In de strafschoppenserie tegen Ecuador in de kwartfinale ging het bijna mis.

Ecuador weerde zich kranig in Houston en hield de regerend wereldkampioen én titelverdediger in de Copa America na negentig minuten op 1-1. Lisandro Martínez opende na ruim een half uur spelen de score voor de wereldkampioen van 2022. De oud-Ajacied kopte raak vanuit een hoekschop en zette daarmee de ruststand op het bord.

Blessuretijd

Na rust kreeg Enner Valencia de mogelijkheid om wat terug te doen voor Ecuador, maar hij miste een strafschop. Pas in blessuretijd werd het gelijk. Invaller Kevin Rodríguez kopte de 1-1 achter doelman Emiliano Martínez, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen.

Panenka Messi

Daarin nam Messi meteen zijn verantwoordelijkheid door als eerste een penalty te nemen. De aanvaller van Inter Miami zag zijn poging echter faliekant mislukken.

Twee reddingen Martinez

Messi probeerde met een panenka de Ecuadoriaanse keeper Alexander Dominguez te verschalken. De Argentijnse superster zag zijn stiftje echter op de lat ploffen. Gelukkig voor hem kostte dat Argentinië niet de kop. Doelman Emiliano Martinez, die ook tegen Nederland in de achtste finales van het EK de redder was, hield twee strafschoppen tegen.

Held Martinez

Met zijn twee gestopte penalty's werd Martinez de held van de avond. Hij stopte daarmee alweer zijn achtste en negende penalty die Argentinië te verwerken kreeg. Na zijn laatste redding vierde Martinez het halen van de halve finale al met een dansje. In de halve finale treft Argentinië de winnaar van het duel tussen Venezuela en Canada.

Uruguay - Brazilië

In de andere kwartfinales staat met Uruguay - Brazilië al een heuse 'finale' op het programma. Brazilië stelde in de groepsfase teleur en eindigde achter Colombia nog net op plek twee om zo alsnog door te gaan naar de kwartfinale. Uruguay won alle wedstrijden in de groep en is dus favoriet. Colombia speelt in de kwartfinale tegen Panama.