Voorzitter UEFA schaart Nederland onder kanshebbers EK voetbal

Aleksander Ceferin ziet Nederland als mogelijke winnaar op het aanstaande EK in Duitsland. De voorzitter van de UEFA deelde in een interview zijn favoriete voor het Europees Kampioenschap. Hij verwacht een voetbalfeest in het land van onze oosterburen.

Wanneer persbureau DPA hem vraagt naar de kanshebbers voor het toernooi, antwoordt Ceferin dat hij veel verwacht van Duitsland, Frankrijk, Engeland en Portugal. "Dat zijn wat mij betreft de topfavorieten op dit EK. Duitsland heeft de afgelopen jaren behoorlijk slecht gespeeld, maar ze hebben een goed team." Volgens de Sloveen heeft het elftal de geest gekregen sinds de oefenwedstrijd tegen Frankrijk, die met 0-2 werd gewonnen. Vervolgens won het ook de oefenwedstrijd tegen Oranje.

De ploeg van Ronald Koeman sluit Ceferin overigens ook niet uit als winnaar. Die schaart hij met Spanje, Kroatië, België 'en misschien Denemarken' onder de eerder genoemde topfavorieten. Italië wordt dus niet tot de kanshebbers gerekend.

Voetbalfeest

De voorzitter verwacht een mooi toernooi. Het vorige EK moest vanwege het coronavirus gespeeld worden in elf verschillende landen, wat het evenement niet ten goede kwam. "Het was vermoeiend en duur", vond Ceferin. "Nu hebben we weer een klassiek voetbaltoernooi. De infrastructuur is goed, Duitsers zijn altijd goede organisatoren en het is gemakkelijk om naar Duitsland te komen. Ik denk dat het een voetbalfeest wordt!"

Zijn eigen land, Slovenië, heeft het niet getroffen met de loting. Ze treffen Denemarken, Servië en Engeland in de groepsfase. "Ja, dit is een heel sterke groep", weet ook Ceferin. "Maar wij spelen ook goed. De charma van het voetbal is dat David Goliath kan verslaan", zegt hij terwijl hij verwijst naar Italië, dat in de WK-kwalificatie van 2022 verloor van Noord-Macedonië. "Alles is mogelijk!"

