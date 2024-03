Wat een razernij: Darmstadt-fan schreeuwt spelers woedend toe na gigantisch verlies

Het gaat dit seizoen nog niet zo lekker met SV Darmstadt. De Duitse promovendus staat onderaan in de Bundesliga en ging zaterdag met gigantische cijfers onderuit tegen FC Augsburg. De leider van de harde kern was het daar niet mee eens en sprak de spelers woest toe.

De supporter kwam het veld op en sprak de spelers toe, terwijl zij aandachtig luisterden naar de leider van de fangroep. Bij een wedstrijd in Nederland zal je dit niet vaak zien gebeuren, maar in het buitenland is dit gangbaarder. De harde kern van bijvoorbeeld AC Milan roept de supporters vaak naar de Curva Sud om daar het een en ander te bespreken als het minder gaat.

Afgang

Voor Darmstadt gaat het het hele seizoen al niet goed, maar afgelopen zaterdag was voor de fans de druppel die de emmer deed overlopen. Binnen 29 minuten stond de promovendus al met 5-0 achter tegen Augsburg. Darmstadt verloor uiteindelijk met 6-0 en staat nu laatste in de Bundesliga. Reden genoeg dus voor de supporter om de spelers eens even flink toe te spreken.