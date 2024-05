'Arne Slot wil Johan Bakayoko en Orkun Kökçü naar Liverpool halen'

Arne Slot zou Johan Bakayoko en Orkun Kökçü naar Liverpool willen halen. De trainer is pas net aangekondigd als nieuwe hoofdtrainer van Liverpool, maar er gaan nu al geruchten rond over de aankopen die hij zou willen doen.

Het hing al weken in de lucht en het werd al door de hoofdpersoon zelf bevestigd, maar maandag het officieel. Slot is de nieuwe hoofdtrainer van Liverpool. Die aankondigde leidde meteen tot speculatie over mogelijke nieuwe aankopen van de Premier League-club.

Johan Bakayoko

Zo zou de 45-jarige trainer Bakayoko graag in zijn selectie hebben. De PSV-speler zou op het lijstje van Liverpool staan. De club zou alleen minder dan de vraagprijs van 50 miljoen euro voor de Belg willen betalen. Of er een akkoord kan komen tussen Liverpool en PSV is dus maar de vraag.

PSV-watcher Rik Elfrink heeft ook informatie over de interesse van Liverpool in Bakayoko. "Een van de hoofdscouts van Liverpool is in april gesignaleerd bij PSV-AZ (5-1)", schrijft hij op X. "En daar speelde Bakayoko uitstekend. We gaan het allemaal zien." Ook hij bevestigt dat PSV niet hoeft te rekenen op een gigantisch bedrag. Het contract van Bakayoko in Eindhoven loopt nog twee jaar.

Orkun Kökçü

Naast Bakayoko zou Slot ook Kökçü naar zijn nieuwe club willen halen. De Turkse middenvelder was aanvoerder onder Slot bij Feyenoord, voordat hij in de zomer van 2023 naar Benfica vertrok. Daar voelt Kökçü zich niet helemaal op zijn plek. Eerder dit seizoen uitte hij kritiek op trainer Roger Schmidt. De 23-jarige middenvelder was het niet eens met zijn visie.

Roger Schmidt neemt Orkun Kökçü weer op in selectie Benfica: 'Dat interview was een fout' Orkun Kökçü mag weer meespelen bij Benfica. De middenvelder liet zich in een interview met De Telegraaf kritisch uit over de keuzes van trainer Roger Schmidt, waarna hij voor de volgende wedstrijd uit de selectie werd gezet. Na een gesprek met de trainer is die sanctie opgeheven. Schmidt laat weten dat het niet zijn bedoeling was om de ex-Feyenoorder te verbannen.

Kökçü zou een hereniging met zijn oude trainer dus zelf wel zien zitten. Hij heeft echter nog een lopend contract bij Benfica tot 2028. De afkoopclausule zou wel 150 miljoen euro bedragen, volgens The Standard.