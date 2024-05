Michael van Praag noemt kritiek op zijn aanstelling 'sneu': 'Ik had de volledige steun'

Voorzitter Michael van Praag van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax noemt de kritiek op zijn aanstelling "sneu". Dat zei hij tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering van de voetbalclub. De kritiek kwam vanuit de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

"Het is rijkelijk laat om daar een discussie over te beginnen, moet ik zeggen", aldus Van Praag. Hij wees daarmee op een interview van VEB-directeur Gerben Everts dat eerder dit jaar in Trouw verscheen. Die liet zich daarin kritisch uit over de aanstelling van Van Praag als gedelegeerd lid van de rvc van Ajax.

Bestuurlijke onrust Ajax houdt ondanks terugkeer Alex Kroes aan: 'Michael van Praag vertrekt spoedig' Wie dacht dat met de terugkeer van Alex Kroes bij Ajax een einde was gekomen aan de bestuurlijke onrust in Amsterdam, zit er flink naast. Kroes keerde ondanks de harde woorden van Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, terug, maar dan in de functie van technisch directeur. Het lijkt er echter op dat nu Van Praag op weg naar de uitgang is.

Van Praag werd vorig jaar november benoemd tot voorzitter van de rvc, maar volgens Everts is het "not done" om een oud-bestuurder weer tot commissaris te benoemen.

Geen begrip

Van Praag heeft geen begrip voor de aantijgingen van Everts. "Over mijn benoeming mocht u in november stemmen. Ik had de volledige steun van de VEB. Maar een paar maanden erna wordt ineens gesteld dat ik niet bij Ajax betrokken mag zijn. Begrijpt u het?", vroeg Van Praag aan de aandeelhouders. "Ik niet."

Kopstukken uit rel rond Kroes reageren op terugkeer: 'De bestuursraad moest hier handelen' In de Johan Cruijff ArenA werd donderdag gepraat over de terugkeer van Alex Kroes. Michael van Praag (voorzitter van de RvC), Ernst Boekhorst (voorzitter bestuursraad Ajax) en Kroes zelf kwamen allemaal aan het woord. Zij reageren naderhand ook voor de camera van NOS.

Woordvoerder Joost Schmets van de VEB zei tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen Van Praag om niet te "hakketakken" over een interview en om het daar "later een keer over te hebben".