De emoties lagen afgelopen nacht heel dicht bij elkaar in het allesbeslissend kwalificatieduel tussen Curaçao en Jamaica. Curaçao overleefde ternauwernood en de vreugde was dan ook enorm na de plaatsing voor het WK, maar bij de tegenstander kwam het aan als een enorme klap. Jamaica moet de play-offs in, maar zal eerst op zoek moeten naar een nieuwe coach.

Bondscoach Steve McClaren besloot na het gelijkspel tegen Curaçao namelijk om direct op te stappen. Hij staat in maart dus niet meer langs de lijn als Jamaica in de intercontinentale play-off gaat proberen om alsnog een ticket in de wacht te slepen.

Huilende McClaren stapt op

De trainer, die in 2010 in Nederland landskampioen werd met FC Twente, kondigde zijn vertrek aan op de persconferentie na de wedstrijd: "De laatste achttien maanden heb ik alles gegeven en het was een enorme eer om dit team te coachen, maar voetbal draait om resultaat en daarin zijn we tekort geschoten."

"Het is de taak van de leider om verantwoordelijkheid te nemen. Na flink wat reflecteren en eerlijk beeld van waar we nu staan, heb ik besloten om op te stappe. Soms is het beste wat een leider kan doen, erkennen dat er iets anders nodig is om het team vooruit te helpen."

Hoe hard de klap aankwam bij McClaren bleek uit de woorden van Dean Gorré, die bij Curaçao de scepter zwaaide door het ontbreken van Dick Advocaat: "Steve was aan het huilen, het raakte hem zo erg."

Nieuw trauma voor 'wally with the brolly'

Waar er in Nederland veel aandacht is voor het succes van de ploeg van Advocaat richten de Britse media zich vooral op het trauma van McClaren. Het is tenslotte al de tweede keer dat hij op pijnlijke wijze een eindtoernooi misloopt. Dat gebeurde eerder rond het EK van 2008 toen hij nog de bondscoach van Engeland was.

McClaren stond tijdens de fatale nederlaag in eigen huis tegen Kroatië toen in de stromende regen met een paraplu langs de kant en dat leverde hem in de Engelse pers de iconische bijnaam 'wally with the brolly' (idioot met de paraplu) op. McClaren besloot ook toen direct op te stappen. Dat EK is nog altijd het enige grote toernooi waar Engeland deze eeuw niet van de partij was.

Aan de bijnaam van de kampioenenmaker bij Twente wordt ook na het drama van Jamaica weer gerefereerd in de Engelse pers. 'Where's Wally?!', staat er bijvoorbeeld heel groot bij het medium Daily Mail.

Jamaica

Jamaica zal het in maart dus zonder McClaren moeten doen. Het land heeft dan bij de intercontinentale play-off nog een laatste kans om zich te plaatsen. Het strijdt daar met Irak, Democratische Republiek Congo, Suriname, Bolivia en Nieuw-Caledonië om de laatste twee tickets.