'Ze verdienen het respect': Chelsea houdt vast aan 'ongeschreven traditie' tegen kampioen Liverpool

Het hield de gemoederen in Engeland de laatste week behoorlijk bezig: krijgt kampioen Liverpool een erehaag van de resterende tegenstanders. Chelsea is de eerste ploeg die de kampioen van Engeland voor de kiezen krijgt en zij kozen ervoor om hun respect te tonen voor de Premier League-winnaars.

Liverpool gaat zondag op bezoek op Stamford Bridge voor de uitwedstrijd tegen Chelsea. Een traditie in het Engelse voetbal is dat de kampioen van het land een erehaag krijgt van de tegenstander. Toch is daar altijd veel over te doen, zo ook nu Arne Slot met Liverpool bovenaan is geëindigd in de Premier League.

"Als we het moeten doen, dan hebben ze het verdiend", zei Chelsea-speler Pedro Neto voorafgaand aan de wedstrijd. "Maar we moeten niet vergeten dat we hier komen om ze te verslaan en zelf de punten te pakken."

Zo gezegd, zo gedaan: Chelsea vormde een erehaag voor Liverpool. Niet alle fans waren daar even blij mee, gezien het boe-geroep en gefluit vanaf de tribunes.

Engeland nu al in de ban van 'ongeschreven traditie' voor kampioen Liverpool Nu Liverpool kampioen is van de Premier League, kan het seizoen in Engeland zonder druk worden uitgespeeld. De ploeg van trainer Arne Slot werd liefst vier wedstrijden voor het einde de beste. In de resterende duels wacht de kersvers kampioen vier keer traditie. Maar gaan de tegenstanders zich daar aan houden?

'Hele week mee bezig geweest'

Peter Schmeichel, analist bij Viaplay, zei dat vrijdag pas besloten is dat Chelsea de erehaag zou geven aan de kampioen van Engeland. "Dat betekent dat ze er de hele week mee bezig zijn geweest. Het is geen regel, het is een keuze", zo stelt de oud-doelman uit Denemarken.

Daar waar Chelsea de erehaag voor kampioen Liverpool respecteerde, andersom deden The Reds het ook in 2015, is dat nog maar de vraag voor Arsenal. The Gunners staan twee achter Liverpool en dat maakt het pijnlijk voor de club uit Noord-Londen.

Arsenal-trainer heeft 'weinig vertrouwen' in Jurriën Timber voor return in de Champions League Jurriën Timber moet de return in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain wellicht aan zich voorbij laten gaan. De Nederlandse verdediger moest de wedstrijd tegen Bournemouth missen en is een groot vraagteken voor de return in het miljardenbal woensdag.

Toen Liverpool in 2020 kampioen werd, was er 'gewoon' een erehaag van Arsenal. De mannen van Arne Slot spelen daarna nog tegen Brighton & Hove Albion en Crystal Palace. Het is afwachten hoeveel erehagen we te zien gaan krijgen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.