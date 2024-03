'Zeer ongepast': Sarina Wiegman reageert op nieuws over relatie tussen Leicester-coach en speelster

De coach van de vrouwen van Leicester City, Willie Kirk, is ontslagen nadat het nieuws naar buiten kwam dat hij met een speelster zou gaan. Sarina Wiegman, bondscoach van het Engelse vrouwenelftal, reageerde op het nieuws.

"Zeer ongepast", zei Wiegman dinsdagavond in de Engelse media. "k denk dat we dat niet moeten accepteren. Dat is niet gezond. Dat is eigenlijk wat het is en wat ik erover te zeggen heb."

Vervolgens kreeg Wiegman de vraag of zij vindt dat er een verbod moet komen op relaties tussen coaches en speelsters. "Ja, dat lijkt mij vanzelfsprekend. We weten allemaal dat als we ons in deze omgeving bevinden, dat echt ongepast is. Ik denk dat als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, dat dit soort dingen niet zouden gebeuren. Maar als het te vaak gebeurt, dan heb je regelgeving nodig. Ik laat dat aan anderen over."

Willie Kirk

De 45-jarige Kirk was al sinds 8 maart geschorst door Leicester City, de club waar de Nederlandse Lize Kop onder contract staat. Toen werd er een onderzoek ingesteld of Kirk inderdaad een relatie zou hebben met een van de speelsters van Leicester.

Jonathan Morgan

Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat dit bij Leicester City gebeurt. Jonathan Morgan werd vorige maand ontslagen als trainer van Sheffield United, toen bleek dat hij een relatie had in zijn periode als Leicester-trainer. Morgan had tussen 2014 en 2021 de leiding over die club.

Morgan ligt sowieso onder vuur in Engeland. Speelster Maddy Cusack pleegde op 30 september 2023 zelfmoord op 27-jarige leeftijd. Uit latere gesprekken met haar omgeving bleek dat zij een zeer moeizame relatie had met Morgan. Daardoor zou Cusack in een zware depressie zijn geraakt.