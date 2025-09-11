Het leven van Kai Rooney staat op zijn koop. De vijftienjarige zoon van voormalig topvoetballer Wayne Rooney is een groot talent, maar heeft nu een flinke tik in zijn voetbalcarrière opgelopen.

De tiener timmert aardig aan de weg in de jeugdopleiding van Manchester United, waar hij voetbalt. Bij de roemruchte club deed hij ondanks zijn jonge leeftijd al eens mee bij het elftal voor spelers onder 19 jaar. Dat zit er voorlopig echter niet in, zo blijkt uit een foto van hem op Instagram.

'Leven kan niet erger worden'

Daar poseert hij in de spiegel met een flink ingepakt been, terwijl Rooney op krukken loopt. Hij hint daarbij op een zware blessure. "Het leven kan niet erger worden", schrijft de zoon van de voormalig topvoetballer Wayne. Hoe lang Rooney junior is uitgeschakeld en welke blessure hij precies heeft opgelopen is niet helemaal duidelijk.

Net als zijn vader maakte hij al op jonge leeftijd naam in de voetbalwereld. Hij deed dus al me bij het Onder 19-elftal, maar imponeerde ook recent met een wereldgoal tegen de leeftijdsgenoten van Middlesbrough. Volgens zijn vader kan hij de druk die een zoon van altijd heeft goed aan. "Hij speelt gewoon, dat is wat hij altijd heeft gedaan. Het is oneerlijk om te veel te verwachten want hij is pas vijftien. Maar hij kan de druk van zijn achternaam heel goed aan."

Topcarrière Wayne Rooney

Wayne Rooney zelf debuteerde al op 16-jarige leeftijd in de Premier League. Dat gebeurde in 2002 als speler van Everton. Twee jaar later maakte hij ook mondiaal indruk met een aantal goals op het EK voetbal van 2004. Dat jaar verdiende hij een toptransfer naar Manchester United, waar hij tot 2017 speelde.

Vervolgens keerde hij terug naar Everton, waarna hij nog speelde voor D.C United (Verenigde Staten) en Derby County. Rooney kwam tot liefst 120 interlands. Momenteel is hij, na enkele mislukte trainersavonturen, analist bij de Engelse televisiezenders.

