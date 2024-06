Zwak België loopt op EK groepswinst mis en wacht loodzware missie in de achtste finales

Wie voor het begin van het EK naar de poule-indeling keek, wist het zeker: België wordt groepswinnaar in Groep E. In de praktijk kwam daar niets van terecht. In de groep met Oekraïne, Roemenië en Slowakije plaatsten de Belgen zich met heel veel moeite als tweede voor de knock-outfase, met dank een moeizaam gelijkspel tegen Oekraïne. België moet als nummer twee vol aan de bak in de achtste finales.

Dat de spanning er in het laatste groepsduel vol op stond, dat bleek wel in de eerste helft bij België. Onze zuiderburen leken lang op twee gedachten te hinkelen. Slowakije - Roemenië stond al heel snel 1-1, waardoor de Belgen wisten dat een zege genoeg was voor groepswinst, maar een nederlaag ook roemloze uitschakeling betekende. Bijna de gehele wedstrijd bivakkeerde België virtueel op de tweede plaats in de poule, wat een loodzware achtste finale tegen Frankrijk zou betekenen.

Kansen op meer kregen de Belgen zeker wel. Kevin de Bruyne, die veel werd gehinderd met een laserpen, schoot bijna raak met een verrassende vrije trap. Ook Yannick Carrasco knalde na rust van afstand bijna de 1-0 binnen, maar aan de andere kant ontsnapten de Belgen ook meermaals aan een blamerende uitschakeling.

De Oekraïners kregen namelijk ook enorme kansen op de overwinning. Ruslan Malinovskyi schoot tien minuten voor tijd een hoekschop bijna ineens in het Belgische doel. Omdat Oekraïne moest winnen, ontstond er veel ruimte voor de Belgische aanvallers. Daar deed met name Carrasco helemaal niets mee., waardoor het tot de allerlaatste seconde enorm spannend bleef. In de blessuretijd bracht Koen Casteels nog een keer redding namens België.

Frankrijk de tegenstander

België hield met heel veel moeite stand en plaatste zich dus als nummer twee voor de knock-outfase. Daar treft het Frankrijk, dat in de groep met Nederland tweede werd. Nederland speelt zeer waarschijnlijk tegen Engeland, al kan het ook nog Roemenië treffen. Zij werden de verrassende groepwinnaar in de poule van België.

Roemenië stunt met groepswinst op EK en is mogelijke tegenstander Nederland in achtste finales Roemenië heeft verrassend Groep E gewonnen op het EK voetbal. In de laatste groepswedstrijd kon elk van de vier landen nog uitgeschakeld worden én groepswinnaar worden. Na twee gelijke spelen kwam Roemenië als gelukkige uit de bus. En dat is dan meteen een mogelijke tegenstander van Oranje.

