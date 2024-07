15:27 , 09-07-2024 / Laatste Update: 16:02, 09-07-2024

Het is dinsdag tijd voor de eerste halve finale van het EK. Toplanden Spanje en Frankrijk treffen elkaar in München. Welke van de twee grootmachten bereikt de finale en wordt de mogelijke tegenstander van Oranje? Volg de halve finale live via dit liveblog!

Vermoedelijke opstelling Spanje én Frankrijk in halve finale van EK bekend Nog een paar uurtjes en dan begint de eerste halve finale van het EK, die tussen Spanje en Frankrijk. De Spanjaarden beschikken over wat personele problemen met schorsingen en een blessure, terwijl de tegenstander een voltallige selectie beschikbaar heeft. Hieronder vind je de vermoedelijke opstelling van Spanje en Frankrijk.