Antwan Tolhoek voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Lance Armstrong bekende in 2013 dat hij tijdens zijn carrière doping had gebruikt. De wielrenner won dankzij de verboden middelen zeven keer de Tour de France, maar liep nooit tegen de lamp bij een dopingcontrole. Dat leek iets uit een ver verleden, maar vanuit Spanje wordt er gewaarschuwd. Het is nog steeds moeilijk om dopinggebruikers te pakken en daar zijn een aantal belangrijke redenen voor. Met name de wielerwereld moet zich zorgen maken.