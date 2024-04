Vuelta voor vrouwen introduceert plaszones na incident tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten vorig jaar

De Vuelta Femenina heeft op de dag van de openingsrit de plaszones geïntroduceerd. Tijdens de ploegentijdrit zal dit nog geen rol spelen, maar de organisatie hoopt hiermee een incident zoals vorig jaar te voorkomen.

Een paar uur voor de start van de ploegentijdrit komt de rennersvakbond CPA met dit nieuws naar buiten. "In samenwerking met de rensters en organisatoren introduceren we een nieuwigheid: een plaszone, zodat rensters kunnen stoppen om hun behoefte te kunnen doen", zo laten zij weten.

"Het is iets nieuws en waarschijnlijk echt nog wel aan verbetering toe, maar we proberen het op deze manier. Het lijkt ons een kwestie van respect tussen de rensters."

Vollering vs Van Vleuten

Dat respect was vorig jaar juist niet aanwezig. Toen Demi Vollering, rijdend in de leiderstrui, ging plassen, besloot Annemiek van Vleuten met haar ploeg op kop te gaan rijden. Dit zorgde ervoor dan Van Vleuten de koppositie in het algemeen klassement overnam van haar landgenote, die een dag later dit verschil net niet meer kon goedmaken. Hierdoor won Van Vleuten La Vuelta Femenina.

Vollering tekent bij Nike

Vollering liet eerder op de zondag weten dat zij zich 'Nike-atleet' mag noemen. De Nederlandse wordt vanaf nu gesponsord door het grote sportmerk en dat zegt alles over de status die zij geniet. Vollering is op dit moment een van de beste renners ter wereld en hoopt dit tijdens de Vuelta ook te laten zien.