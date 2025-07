Op woensdag waren wielerliefhebbers getuigen van een zeer sportief moment in de Tour de France. Toen Tadej Pogacar in de elfde etappe ten val kwam en tijd dreigde te verliezen, besloot het groepje met favorieten om niet door te rijden. Ook de Nederlandse toprenster Demi Vollering zag het gebeuren.

In de slotfase van de elfde etappe ging Pogacar fors onderuit. Zijn voorwiel bleek het achterwiel van Tobais Halland Johannessen aan te tikken, waardoor de Sloveen naar het asfalt ging en tegen een stoeprand tot stilstand kwam. Hij wilde zo snel mogelijk weer op zijn fiets stappen, maar ontdekte toen dat de ketting eraf lag. Met hulp van iemand van de organisatie kreeg hij die er snel weer op.

De klassementsmannen konden door deze crash een goede tijdswinst boeken, maar ze deden dat niet. In plaats daarvan wachtten ze op Pogacar om hem geen grotere achterstand aan te naaien. Deze sportieve daad kon (terecht) op veel lof rekenen vanuit de wielerwereld.

'Mannen zijn aardiger'

Ook de Nederlandse wielrenster Vollering zag het voorval gebeuren en reageerde erop via Instagram. "Zo aardig van de groep om de beslissing te nemen om de crash van Pogacar te gebruiken om tijd te winnen", zo schrijft ze in haar story, waarna ze grappend schrijft dat 'mannen blijkbaar iets aardiger zijn.'

i @demivollering op Instagram.

Twaalfde etappe

We zijn inmiddels over de helft van de tour en de onderlinge verschillen aan de top van het klassement zijn nog steeds minimaal. Maar dat gaat donderdag waarschijnlijk veranderen. In de zware bergetappe zijn de blikken vooral gericht op Pogacar, Evenepoel en Vingegaard – de nummers 2, 3 en 4 in het klassement. De kans dat Ben Healy, de huidige leider, het geel weet te behouden is bijzonder klein.

De etappe begint nog tamelijk kalm, met de eerste 122 kilometer over grotendeels vlak terrein. Maar daarna barst het helemaal los. De renners krijgen eerst de Col du Soulor voorgeschoteld, een beklimming van 11,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%. Daarna volgt nog een stevige klim van de tweede categorie. In de slotfase – de laatste 13,6 kilometer – zal de strijd echt losbarsten. Daar wacht de zware beklimming van de Hautacam, waar de klassementsrenners zich moeten tonen. Vooral de laatste kilometers zijn bijzonder steil en zullen het verschil maken.

De twaalfde etappe van Auch naar Hautacam begint om 13.25 uur en de verwachting is dat de renners tussen 17.30 uur en 18.00 uur zullen finishen op de slotklim.

