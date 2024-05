Giro d'Italia, etappe 12 | Heuvelrit lijkt een prooi te worden voor de aanvallers

In de twaalfde etappe van de Ronde van Italië leggen de renners een heuvelachtig parcours af van 193 kilometer. Geen enkele ploeg lijkt de achtervolging voor rekening te willen nemen, waardoor de kansen voor vlucht toenemen. Welke aanvaller slaagt erin om als eerste over de streep te komen in Fano? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De drager van de paarse trui won de in de straten van Francavilla al Mare zijn tweede ritzege van deze Giro. Jonathan Milan bleef Tim Merlier voor in de massasprint. De Belg werd na de finish gediskwalificeerd doordat hij tijdens de sprint van zijn lijn was afgeweken. Hierdoor completeerden Kaden Groves en Giovanni Lonardi het podium. Fabio Jakobsen zag zijn eerste serieuze kansen in de sprint in rook opgaan, toen hij door een andere renner van zijn fiets werd gelanceerd.

Het parcours | Martinisicuro > Fano (193 km)

Ondanks dat het peloton wederom langs de Adriatische kust fiets volgen er vandaag 13 klimmetjes. De eerste 50 kilometer van de rit zijn nog volledige vlak, maar daarna volgen de heuvels elkaar in hoog tempo op. Met de eerste klim van 2,8 kilometer aan 4,7% is de toon gezet, want in de 100 kilometer die volgen wachten nog tien van dezelfde soort hellingen.

De laatste 30 kilometer zijn overwegend vlak richting finishplaats Fano. Maar in de finale krijgen de renners nog wel een serieuze muur voor de kiezen. Op de pittige Monte Giove (1,2 kilometer à 9,2%) kan het verschil worden gemaakt in de vlucht van de dag. Zeker op de stukken waar de stijgingspercentages tegen de 20% aanzitten.

Profiel van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De twaalfde etappe doet denken aan de rit van zondag waar Olav Kooij zegevierde. Toen kregen de renners ook in korte tijd veel korte klimmetjes voorgeschoteld, maar het bleek niet genoeg om de sprinters te laten lossen. Daarom kon de inmiddels uitgevallen Kooij naar de zege spurten. Echter is deze etappe zonder twijfel zwaarder waardoor de sprinters hoogstwaarschijnlijk niet aan bod gaan komen. De rit van donderdag kent een bijzonder pittige en bovenal explosieve parcours, op maat van de puncheurs. De grootste kanshebbers zien wij in mannen met een grote explosie in de benen.

In de openingsetappe zagen we al iemand zegevieren die aan dit profiel voldoet. Jhonatan Narváez slaagde erin om Tadej Pogacar achter zich te houden, en zo de eerste roze trui te bemachtigen. Maar de honger van de kampioen van Ecuador lijkt nog niet gestild. Meerdere ritten is Narváez in de aanval te vinden. Sterker nog in de etappe richting Napels werd de renner van INEOS Grenadiers op slechts 50 meter van de streep ingehaald. Wie weet kan hij vandaag sportieve revanche nemen.

Een andere renner die de eerste week van de Giro kleur gaf is Julian Alaphilippe. Ondanks de vele pogingen in de vlucht staat de Fransman nog met lege handen. Toch lijkt de voormalig wereldkampioen langzaam maar zeker weer richting zijn oude vorm te groeien. Soudal Quick-Step gaat hem ongetwijfeld de vrije rol geven om vandaag wederom de aanval te zoeken. De concurrentie is groot, maar Alaphilippe mag je nog nooit afschrijven.

In de zesde etappe won Pelayo Sánchez vanuit de kopgroep in de rit die werd gekenmerkt door de gravelstroken. Daar versloeg hij Alaphilippe in een onderlinge sprint. De Spaanse renner van Movistar Team heeft dus al laten zien dat hij in dit soort heuvelachtige dagen goed uit de voeten kan. Met alle korte klimmen is Sánchez iemand om rekening mee te houden.

Pelayo Sánchez klopte Julian Alaphilippe in zesde etappe van de Giro d'Italia © Getty Images

Bora-hansgrohe heeft met Daniel Felipe Martínez de nummer twee van het algemeen klassement in de ploeg. Maar met Maximilian Schachmann heeft het team een serieuze rittenkaper in huis. De Duitse renner kwam in de openingsrit in Turijn al dichtbij met zijn tweede plek achter Narváez. Dat hij na enkele moeilijke jaren weer helemaal terug is bewees hij met zijn vijfde plaats in de individuele tijdrit. En iedereen weet de klok liegt niet, met de benen van Schachmann zit het dus wel goed.

Zoals gezegd is de concurrentie voor de ritzege groot. Wat te denken van Quinten Hermans waarvan we zeker iets verwachten met dit parcours. Of Attila Valter die één van de vier overgebleven renners is van Visma | Lease a Bike en vol inzetten op dagsucces. Lidl-Trek weet wel wat winnen is, met Andrea Bagioli beschikt het team over een gevaarlijke outsider. Tot slot zag Aurélien Paret-Peintre zijn jongere broertje Valentin al zegevieren deze Giro. Wordt dit dan de dag waarop Aurélien gaat toeslaan?

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Jhonatan Narváez

** Julian Alaphilippe, Pelayo Sánchez, Maximilian Schachmann

* Quinten Hermans, Attila Valter, Andrea Bagioli, Aurélien Paret-Peintre

Algemeen klassement voor etappe 12

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 36:48:08 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +2:40 Geraint Thomas UAE Team Emirates +2:56 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:39 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +4:27 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +4:57 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +5:19 Filippo Zana Team Jayco AlUla +5:23 Einer Rubio Movistar Team +5.28 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +5:52

