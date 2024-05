Giro d'Italia, etappe 13 | Biljartvlakke rit wijst op koninklijke massasprint

In de dertiende etappe van de Ronde van Italië legt het peloton in totaal 179 kilometer af. Echt zwaar gaan de renners het echter niet krijgen want de vlakste rit van deze Giro staat op het programma. Dat betekent dat de sprinters zich weer kunnen opmaken voor een massasprint. Wie gaat er met de overwinning aan de haal? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De aanvalslustige Julian Alaphilippe zagen we deze ronde al vaker meestrijden om die etappeoverwinning. Maar donderdag was na een aanval van 126 kilometer eindelijk raak voor de Fransman. Op de slotklim loste hij zijn medevluchter Mirco Maestri om vervolgens solo naar de streep te gaan. Een magistrale zege waarmee hij bovendien zijn trilogie in grote rondes heeft voltooid.

Het parcours | Riccione > Cento (179 km)

In de etappe van Riccione naar Cento worden van de vlakke 179 kilometers slechts 150 hoogtemeters afgelegd. Dit maakt dat het lastig ontkomen is aan een massasprint. De route kent bovendien weinig bochten, wat het nog moeilijker maakt voor een eventuele vlucht. Na 65 kilometer volgt de eerste tussensprint, en op 50 kilometer van dat punt wacht het tweede punt in de strijd om de maglia ciclamino.

Toch is de finale in Cento een stuk minder eenvoudig. De route blijft vlak, maar in de laatste twee kilometer volgen er veel bochten. Hierdoor wordt een goede positionering cruciaal. Zeker op 1,5 kilometer van de meet waar een soort dubbele chicane wacht. Vervolgens nemen de renners nog één bocht rechtsaf op 500 meter, voordat de sprint volledig recht kan worden ingezet.

Profiel van de dertiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Waar de sprinters gedurende de eerste week van de Giro nog enkele lastige finales kregen voorgeschoteld, wordt vandaag de rode loper uitgerold. Ongetwijfeld gaat er een snelle man zegevieren in Cento. Maar in een grote ronde gaat het lang niet altijd over wie de hoogste snelheid kan realiseren. Het gaat er namelijk ook om welke sprinters het meest fris door de etappes zijn gekomen. Met de opgave van Fabio Jakobsen valt er wederom een Nederlandse sprinter weg die om de ritzege kan strijden. Eerder moest Olav Kooij al opgeven door ziekte.

De meest succesvolle sprinter deze Giro tot dusverre is Jonathan Milan. De Italiaanse renner van Lidl-Trek won in de elfde etappe afgetekend de massasprint in Francavilla al Mare. Bovendien zit de paarse trui stevig om zijn schouders, en verdedigt hij een grote voorsprong in het puntenklassement. Nu hij in een goede flow zit hoopt de beresterke sprinter wederom toe te kunnen slaan. Op die manier kan hij een definitieve knockout uitdelen aan zijn concurrenten in de strijd om de maglia ciclamino.

Op papier zijn grootste concurrent is Tim Merlier. De Belg sloeg bij de eerste kans op een sprint toe, maar daarna moest hij steeds zijn meerdere erkennen in zijn rivalen. In de elfde etappe moest Merlier genoegen nemen met de twee plaats achter Milan. Ware het niet dat hij na afloop werd gediskwalificeerd. Van de sprinter van Soudal Quick-Step is bekend dat hij de bergetappes minder goed kan verteren. Om die reden wil hij graag zijn tweede overwinning bijschrijven, voordat de benen na enkele ritten minder worden.

Tim Merlier hoopt op gelijke hoogte te komen in aantal ritzeges met Jonathan Milan © Getty Images

Een rappe man die nog wacht op zijn eerste ritzege de Giro is Kaden Groves. De renner van Alpecin-Deceunick krijgt voldoende steun van zijn team. Echter kon hij dat de vorige keer niet terugbetalen met een teleurstellende sprint. De type sprinter als Groves zoekt misschien een wat uitdagendere etappe, maar wie weet kan hij voor het eerst naar de zege spurten. De Australiër komt ogenschijnlijk makkelijk de etappes door in vergelijking tot zijn concurrenten, wat hem een voordeel kan geven in het vervolg van de ronde.

Voor deze outsiders begint de tijd ook te dringen voor een ritzege. Juan Sebastián Molano klimt iedere sprint een aantal plekken in de uitslagen. Tijdens zijn vorige sprint zat de Colombiaan er goed bij, maar werd hij gehinderd door Merlier. Phil Bauhaus snelde al eerder naar een derde plaats in Andora. Constant mengt hij zich tussen de beste sprinters, toch komt hij steeds net wat te kort.

De sprinter van Tudor Pro Cycling Team is juist wat wisselvalliger. Alberto Dainese kwam niet verder dan een vierde plaats. Er moet toch meer mogelijk zijn voor de Italiaan. De Nederlandse hoop in de sprints is gevestigd op Danny van Poppel. Wat betreft echte topsnelheid kan de renner van BORA-hansgrohe niet concurreren met de overige sprinters. Daarom lijkt de etappe van vandaag een lastig verhaal te worden.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Jonathan Milan

** Tim Merlier, Kaden Groves

* Juan Sebastián Molano, Phil Bauhaus, Alberto Dainese, Danny van Poppel

Algemeen klassement voor etappe 13

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 45:22:35 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +2:40 Geraint Thomas UAE Team Emirates +2:56 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:39 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +4:27 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +4:57 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +5:19 Filippo Zana Team Jayco AlUla +5:23 Einer Rubio Movistar Team +5.28 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +5:52

