Het is weer genieten voor liefhebbers van het betere rondewerk, want vrijdag is de Giro d'Italia 2026 begonnen. Helaas was er in de slotfkilometer een massale crash. Ex-wierenner en thans journalist Thijs Zonneveld is woedend over de gebeurtenissen en noemt het 'echt crimineel'.

De Franse wielrenner Paul Magnier (Soudal Quick-Step) heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia gewonnen, wat hem ook de eerste roze leiderstrui oplevert. De Deen Tobias Lund Andresen werd tweede, voor de Brit Ethan Vernon.

De sprint werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer. Voorin het peloton gingen veel renners onderuit, slechts een klein groepje kon de weg naar de eindstreep vervolgen. De Nederlander Dylan Groenewegen zat achter de valpartij en was daardoor kansloos voor de ritzege.

Crimineel

Zonneveld, die diverse wielerboeken op zijn naam heeft en de podcast In de Waaier presenteert, meent dat de valpartij werd veroorzaakt door de hekjes die tegen het einde op het parcours zijn geplaatst. Volgens hem begon de ellende nadat een wielrenner tegen een pootje is gereden.

🚴🇮🇹 | Wat gebeurt hier allemaal?! In een ontzettend chaotisch slot met een zware valpartij is het uiteindelijk Paul Magnier die de etappezege én de roze trui pakt!😨 🇧🇬 #GirodItalia



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/0P0CwILE0y — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 8, 2026

Op X schrijft hij: "Crimineel, die hekken met pootjes op de weg op 500 meter van de finish. Echt, crimineel."

Oneens

Niet iedereen is het eens met de lezing van de voormalig profrenner. Iemand schrijft bijvoorbeeld in een reactie dit: "Valpartij heeft niks met de hekken te maken, duidelijk te zien in de herhaling." Die zienswijze krijgt bijval, bijvoorbeeld in dit commentaar: "De renner die als eerste valt raakt zo geen pootje. Dus de pootjes zijn niet de oorzaak noch het probleem." En een ander laat achter: "Hekken en randen hadder er niks mee te maken, mss verplichten dat renners voor zich kijken in de laatste 3km."

Lijkt meer dat hekken op stoeprand staan ipv voor de stoeprand? pic.twitter.com/mKssaVslH9 — REMEPRO.NL (@remepro_nl) May 8, 2026

Weer iemand anders post een screenshot van de slotfase om te bewijzen dat de pootjes van het hekwerk niet op de weg steunden, maar op de stoeprand. Dan is het niet mogelijk om de pootjes met een wiel te raken en kunnen de hekken dus ook niet de oorzaak zijn van de valpartij.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover