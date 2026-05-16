Jonas Vingegaard liet vrijdag zien wie de beste renner in deze editie van de Giro d'Italia is. De Deen van Visma | Lease a Bike was de concurrentie te snel af op de Blockhaus en voltooide zijn trilogie van ritzeges in de grootste rittenkoersen. Zaterdag staat er een etappe op het programma die veel weg heeft van een heuvelklassieker. Wie komt er in Fermo als eerste over de streep? Je leest alles hier in dit liveblog!

De achtste etappe van de Giro trekt van Chieti naar Fermo in de provincie Il Marche. Langs de Adriatische kust wacht een rit van 156 kilometer, waarbij het venijn hem vooral in de staart zit. In het slot wachten zes kleine klimmetjes, en ook de finish in de historische stad Fermo heeft een geniepig eind. Vooral aanvallers en avonturiers ruiken hun kansen. De start was om 13.15 uur in Chieti.

De koers had een ontzettend hoog tempo. Dat kwam omdat de koplopers telkens niet echt wegkwamen van het peloton, door constante aanvallen uit de grote groep. In het begin leek Filippo Ganna even weg te zijn, later waren het mannen van UAE en zelfs Wout Poels was even aan de aandacht van het peloton ontsnapt. Toch bleef de grote groep kort zitten op de kopgroep, waardoor het verschil nooit te groot werd in aanloop naar de heuvelachtige finale.

Dominante Deen

Vrijdag stond de eerste echte bergetappe op het programma en daarmee ook de eerste strijd tussen de klassementsrenners. De eerdere voorspellingen kwamen uit: Jonas Vingegaard was veel te sterk voor de rest en won de etappe op de Blockhaus. De Oostenrijker Felix Gall kon echter nog redelijk dichtbij blijven en deed daarmee goede zaken voor een podium in de Italiaanse rittenkoers.

Uitslagen en klassementen

Vingegaard staat na zijn behaalde trilogie nog niet bovenaan in het klassement. De Portugees Afonso Eulalio beperkte de schade en start ook zaterdag in het roze. Sprinter Paul Magnier draagt de paarse trui, terwijl Vingegaard wel de blauwe trui van de bergpunten over zijn schouders gehangen krijgt.

