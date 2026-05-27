De Giro d'Italia nadert de ontknoping met nog vijf ritten te gaan. Woensdag staat er weer een zware etappe op het programma voor de renners met ongeveer 3200 hoogtemeters. Volg hier live de ontwikkelingen.

Op woensdag staat er een ruim 200 kilometer lange rit van Cassano d'Adda in Italië naar Andalo op het programma. Na een vlakke opening volgen meerdere beklimmingen en een oplopend stuk richting de finish.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden in Italië zijn ook pittig. "Het wordt flink zweten voor zowel de deelnemers als de toeschouwers", verwacht Weeronline. "In de dalen is het tropisch heet, met temperaturen die mogelijk zelfs de 35 graden aantikken. Daarbij is het veelal zonovergoten, maar in de middag ontstaan ook stapelwolken." Mogelijk valt er later op de dag nog een lokale onweersbui. Bij de finish, op zo'n 1000 meter hoogte, is het nog 26 graden.

Klassement

De Deen Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike voert het klassement aan. Hij won in etappe 16 zijn vierde rit in de koers. Nederlander Thymen Arensman deed ook goede zaken. Hij schoof op naar de derde plek in het klassement.

