Lorena Wiebes begint 2024 met afgetekende zege dankzij waaghals Lotte Kopecky: 'Het was chaos, maar wij bleven koel'

Lorena Wiebes heeft haar eerste koers van het jaar maar meteen gewonnen. De 24-jarige wielrenster was de snelste in de massasprint van de eerste etappe van de UAE Tour. Wiebes had de overwinning mede te danken aan geweldig voorwerk van wereldkampioene Lotte Kopecky.

De eerste etappe begon en finishte in Dubai. Het draaide uit op een massasprint en dat is de specialiteit van Wiebes. Haar ploeggenote Lotte Kopecky, die afgelopen jaar de wereldtitel pakte, zette haar perfect af. Wiebes won de sprint daarna afgetekend. De Italiaansen Rachele Barbieri en Chiara Consonni kwamen niet meer in de buurt.

Wiebes was na afloop erg blij met het werk van haar ploeggenoten: "We wilden zo lang mogelijk wachten met sprinten, want de wind kwam van de linkerkant. Het was chaos in het peloton, maar wij bleven koel. Mijn teamgenoten hebben me perfect afgezet."

"Bish, bash, bosh...𝐁𝐎𝐎𝐌!" 💥



Lorena Wiebes and SD Worx-Protime start their season in style at the UAE Women's Tour

Waaghals Kopecky

Hoewel een massasprint gevaarlijk kan zijn, zal Kopecky weinig angst hebben gehad in de slotfase. Ze heeft tenslotte wel gevaarlijkere dingen gedaan deze week. De Belgische deelde op Instagram een filmpje waarop ze boven Dubai zweeft tijdens een parachutesprong.