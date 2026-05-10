In het peloton zijn wielrenners niet de hele dag door even aardig en gevoelig tegen elkaar. Ook ex-renner Karsten Kroon weet daar alles van, zo blijkt uit een anekdote die hij zondag vertelde, tijdens de derde etappe van de Giro 'd Italia.

De 40-jarige Kroon reed van 1999 tot en met 2014 de grootste koersen ter wereld en weet ook hoe het is om de Ronde van Italië mee te maken. Hij was tweemaal present bij die grote ronde, in 2000 en 2013. In zijn rol als commentator bij Eurosport blikte hij terug op een ander moment in zijn loopbaan.

Luis Suarez

Het gesprek kwam tijdens de nog niet zo opwindende rit uit op Uruguay en voetballer Luis Suarez, bekend van zijn tijd bij Ajax en de vele keren dat hij iemand beet. Dat zit zo: aan de Giro doet Guillermo Silva mee, als eerste wielrenner ooit uit Uruguay. Hij won zelfs de tweede etappe en de renner van XDS Astana draagt ook de leiderstrui.

Vervolgens kreeg Kroon de vraag of hij gevallen kent van bijtende renners. "Ik heb wel iemand geschopt, dat heb ik wel gedaan", zei Kroon. "Ik lag op de grond. Het was gewoon een valpartij en ik vond dat iemand anders de schuld had. Die lag naast me en die heb ik een schop gegeven. Ik lach wel maar ik heb er spijt van. Ik weet niet meer wie het was. Het was geen kopschop ofzo. Nee joh. Het was meer een symbolische schop dan dat ik iemand pijn wilde doe. Het was denk ik het voorlaatste jaar dat ik koerste, ik zat niet zo lekker in mijn vel. Geen idee of die persoon het nog weet of luistert. Dan bied ik hierbij mijn excuses aan."

Valpartijen

Wielerploeg UAE Team Emirates is ook Adam Yates kwijtgeraakt in de Giro d'Italia. De 33-jarige Brit, die zaterdag in de tweede etappe al met veertien minuten achterstand binnenkwam door de gevolgen van een zware valpartij, heeft symptomen van een hersenschudding.

Zaterdag stapten ploeggenoten Jay Vine en Marc Soler al af na hun betrokkenheid bij de massale crash in het peloton. De Australiër Vine hield daar een hersenschudding en een elleboogbreuk aan over, zo meldt zijn ploeg zondag. De Spanjaard Soler kampt met een bekkenbreuk. Beiden hoeven vooralsnog niet te worden geopereerd.

