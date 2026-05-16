Zaterdag was het een rit vol aanvallen. Het tempo lag ontzettend hoog en even rust zat er amper in voor de renners. Jhonatan Narvaez pakte zijn tweede ritzege van deze Giro d'Italia, maar in het algemeen klassement veranderde er niet al te veel.

Na een loodzware rit naar de Blockhaus, waarin Jonas Vingegaard zijn concurrentie de hielen liet zien, was het zaterdag een dag voor de vluchters. De koers lag geen moment stil en het was uiteindelijk Narvaez die UAE Team Emirates alweer de derde ritzege van deze Giro bezorgde, na sterk teamspel met Mikkel Bjerg. In het algemeen klassement pakte Vingegaard en Jai Hindley twee seconden op de rest van de grote namen, na een eindsprint richting de streep.

Ondanks de zege van Vingegaard op vrijdag en de afgesnoepte secondes op zaterdag mag hij de roze trui nog niet dragen. Die is nog altijd in handen van Afonso Eulalio, al nadert de Deen hem nu op iets meer dan drie minuten. De derde plaats is voor Felix Gall, die de grootste uitdager lijkt te worden van Vingegaard. Andere favorieten als Jai Hindley en Giulio Pellizzari liepen al ruim een minuut achterstand op tijdens de rit naar Blockhaus.

Beste Nederlander

Thymen Arensman is nog altijd de beste Nederlander. De renner van Netcompany Ineos staat op de negende plek op iets minder dan twee minuten achterstand van Vingegaard. Hij oogt nog altijd erg sterk, al moest hij vrijdag wel tijd toegeven aan de Deen.

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Vingegaard heeft nu ook de leiding in het bergklassement en heeft één punt voorsprong op Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uit trok in de kopgroep. De Deen zal dus de blauwe trui dragen. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door nummer twee Pellizzari.

Negende etappe, zondag 17 mei

De negende etappe van de Giro trekt van Cervia naar Corno alle Scalle. Een vlakke rit, maar aan het eind doemt er een flinke berg op. De koers duurt 184 kilometer, met dus een flinke klus gezien de aankomst bergop. Het is de vraag of de klassementsmannen een vlucht laten gaan, of dat er een strijd op twee fronten komt.

