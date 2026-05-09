Op 9 mei 2011 verloor het wielrennen een van zijn meest geliefde figuren. Wouter Weylandt verongelukte in de afdaling van de Passo del Bocco tijdens de Giro d'Italia. Vandaag, exact vijftien jaar later, staat zijn nagedachtenis centraal terwijl het peloton in Bulgarije aan de tweede etappe aflegt.

Op de Passo del Bocco, de plek waar Weylandt verongelukte, vindt vandaag een herdenkingsmoment plaats. Zijn pedaal raakte in razendsnelle afdaling een muur. Brute pech, zoals zijn vader Eric het omschrijft. Zijn ouders zijn er elk jaar bij. "Hoe langer hij weg is, hoe groter het gemis wordt", zegt moeder Nele in gesprek met Het Nieuwsblad. "Op de feestdagen blijft altijd dezelfde stoel leeg."

Wouter Weylandt leeft voort

Zijn zus Elke Weylandt, inmiddels Head of Sport Operations bij Lidl-Trek, is bewust niet bij de ploeg vandaag. Ze wil die dag liever verdrietig kunnen zijn zonder haar gevoel te hoeven verbergen voor de renners. "Niemand mag bang worden op de fiets door mijn verdriet te zien", vertelde ze eerder.

Wouter leeft voort in zijn dochter Alizée, die op 1 september vijftien jaar wordt. Ze was nog niet geboren toen haar vader verongelukte. En in zijn neefje Loïc, de zeventienjarige zoon van Elke, die net als zijn peter wielrenner wil worden. Bij zijn eerste overwinning als nieuweling maakte hij met zijn handen een 'W' over de finish. Een eerbetoon aan Wouter, zonder dat hij het van tevoren had aangekondigd.

Peloton staat stil bij dood van Wouter Weylandt

Ook in het peloton zelf wordt Weylandt herdacht. Lidl-Trek, de ploeg waarvoor hij reed toen hij om het leven kwam, draagt vandaag een zwarte band met daarop WW108 ter ere van hem. Zijn rugnummer 108 zal nooit meer worden opgeprikt in de Giro. Een beslissing die de organisatie al jaren geleden nam en sindsdien ieder jaar in ere houdt. Ook op de ploegbussen prijkt elk jaar WW108 als stille herinnering aan de Belg.

Weylandt bracht het grootste deel van zijn carrière door bij Soudal Quick-Step. Ook zijn oude ploeg liet van zich horen. "Je zal nooit vergeten worden, Wouter", schreef de ploeg op sociale media. De Giro zelf gaat ondertussen verder. Vandaag staat de tweede etappe op het programma, een zware rit van 221 kilometer door Bulgarije met meerdere beklimmingen en een lastige finale. Mogelijk zien we de klassementsmannen voor het eerst in actie en verwisselt de roze trui van Paul Magnier alweer van schouders.

We carry Wouter Weylandt’s memory with us today 🩷 and always ♾️



09/05/11 - #WW108 pic.twitter.com/AJ58BY5mlD — Lidl-Trek (@LidlTrek) May 9, 2026

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover