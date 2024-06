De veelal Belgische wielerfans in Oudenaarde gunden het 'de Nederlander' Mathieu van der Poel wel dat hij de Ronde van Vlaanderen won. "Diep respect voor hem. Hij was een klasse apart. Wel jammer dat er geen Belg won, maar het is Van der Poel gegund", zeiden de fans in de regen tegen Sportnieuws.nl.