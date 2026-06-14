Het Nederlands elftal is begonnen aan zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. De ploeg van Ronald Koeman treedt in het kolkende Dallas Stadium aan met dezelfde basiself als tegen Oezbekistan, met Donyell Malen in de spits en Bart Verbruggen onder de lat. Na een teleurstellende voorbereiding moet het nu gebeuren voor Oranje. Volg de wedstrijd hieronder live.

Minuut 23 - En dan is het tijd voor de inmiddels bekende 'hydration break'. Ronald Koeman roept zijn spelers bij zich om instructies te geven. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd gaf de bondscoach al aan dat Oranje de drinkpauzes optimaal wil benutten.



Minuut 20 - Oranje neemt het initiatief weer over van Japan. Het spel speelt zich vooral af op de helft van de Japanners, terwijl de ploeg van Koeman op zoek gaat naar openingen in de compacte defensie.



Minuut 15 - Na een sterke openingsfase is het initiatief wat meer bij Japan komen te liggen. Oranje is sinds de grote kans van Malen niet meer gevaarlijk geweest, terwijl de Japanners steeds dreigender worden.



Minuut 10 - Met zo’n 10 minuten op de klok is de wedstrijd in balans. Oranje en Japan lijken elkaar af te tasten in de openingsfase na de grote kans van Donyell Malen op de 1-0.



Minuut 7 - Een vervelend moment voor Jan Paul van Hecke. De verdediger krijgt een trap in het gezicht na het wegwerken van de bal op de achterlijn, maar kan gelukkig gewoon verder.

Minuut 3 - Daar had Oranje op 1-0 kunnen komen. Donyell Malen draait zich knap vrij en kan uithalen. Maar de Japanse doelman Suzuki brengt knap redding.



Minuut 1 - Nederland heeft afgetrapt en we zijn begonnen hier in het Dallas Stadium!

Opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Ronald Koeman voor de camera

Koeman gaf vlak voor de aftrap nog wat meer tekst en uitleg richting de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. Zijn opmerkingen over de fitheid van Memphis een dag eerder op de persconferentie, was om Japan op het verkeerde been te zetten. "Soms maak je weleens een opmerking om anderen wel te laten twijfelen. Memphis is zo goed als 100% maar nog niet oké om te starten. Donyell moet ook het vertrouwen krijgen zodat hij het vanavond doet."

In aanloop naar het duel met Japan barstte de gekte los in Dallas. De inmiddels wereldberoemde Oranjemars zorgde in Dallas voor een waanzinnige sfeer. Die beelden bereikten ook de bondscoach, die erg blij is met de steun van de fans. "Ik zag ontzettend veel Oranje, dat is erg mooi. Dat speelt mee bij ons, dan krijg je er extra zin in. Bekijk hieronder de beelden.

De Nederlandse fans hebben veel vertrouwen in Oranje. Al verwachten zij tegen Japan ook de moeilijkste wedstrijd. Bekijk hieronder de voorspellingen van de Oranje-fans.

Bekende spits bij Japan

Aan de zijde van Japan staan bekende namen in de basis. Feyenoorder Ayase Ueda staat daar in de spits en ook Tsuyoshi Watanabe staat in de basis.

Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano; Ueda.

Nederland neemt Dallas over

Hoewel de wedstrijd pas zondag op de agenda staat, is een groot deel van het Oranjelegioen al in Dallas. Daar kleurden de straten oranje door de feestende massa uit Nederland. Zij maakten behoorlijk veel indruk:

Spitsendiscussie

De grote vraag is wie er gaat spelen tegen Japan in de spits. Donyell Malen kreeg in de voorbereiding de kans, omdat Memphis Depay niet helemaal wedstrijdfit was. Dat is volgens Koeman nu wel het geval. Volgens Robert Maaskant moet de bondscoach maar één ding doen:

De verdere invulling van de basisopstelling van het Nederlands elftal lijkt wel in te vullen. Tegen Oezbekistan gebruikte Koeman zijn beoogde basiself. Door het afhaken van Jurriën Timber staan de verdediging en het middenveld wel vast.

Primeur voor scheidsrechter

Het duel tussen Nederland en Japan staat onder leiding van scheidsrechter Ismail Elfath. De in Marokko geboren referee staat voor een primeur rond een wedstrijd van Oranje. Wat ook opvalt is zijn statistiek qua gegeven strafschoppen... De spelers zijn dus gewaarschuwd.

TV-gids Nederlands elftal tegen Japan

Of je nou in de kroeg, ergens op het plein of gewoon lekker thuis kijkt, via deze handige tv-gids hieronder weet je meteen waar en wanneer je moet klaarzitten voor Nederland - Japan.

Bekijk Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan. Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt.

Verder is er aandacht voor de prachtige goal van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analse van Marokko tegen Brazilië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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