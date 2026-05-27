De 26 spelers die namens het Nederlands elftal naar het WK gaan, zijn bekend. Bondscoach Ronald Koeman deelde ze woensdag met de wereld. Eén opvallende naam is die van Marten de Roon, die sinds 2024 niet voor Oranje speelde. Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, is blij met de terugkeer.

De Roon kwam vooralsnog tot 42 interlands voor het Nederlands elftal. Zijn laatste speelde hij in maart 2024. De 35-jarige middenvelder van Atalanta kwam niet in actie op het EK twee jaar terug wegens een blessure. Daarna vertelde Koeman hem om niet meer op een uitverkiezing te hoeven rekenen, omdat hij wilde verjongen bij Oranje.

De Roon, die dit jaar enorm veel wedstrijden speelde bij Atalanta, kwam toch weer in beeld bij de bondscoach door het wegvallen van Jerdy Schouten, die zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. "Ik zie De Roon op het middenveld als een slot op de deur. De manier waarop hij die positie invult, kunnen de andere beschikbare middenvelders zoals Luciano Valente en Kees Smit niet", legde Koeman zijn keuze uit.

'Lolbroek' Marten de Roon

"De Roon is een karaktergozer, dat kunnen we in de groep goed gebruiken", vervolgde Koeman. "En een lolbroek? Ja, ook een lolbroek. Maar als ik daarnaar ga kijken, kan ik nog heel veel anderen meenemen. Dan wordt het zelfs nog veel leuker. Maar binnen de lijnen heb je daar niets aan."

Valente en Smit trainden de voorbije dagen in Zeist met een select groepje mee en kregen de kans zich te bewijzen. "Het liefst had ik ze allebei meegenomen, maar we zitten in een situatie dat we keuzes moeten maken. Smit en Valente zijn niet te vergelijken met De Roon. Valente oogt na een heel zwaar seizoen met Feyenoord niet zo fris als eerder. Dat zag je tijdens de interlandperiode in maart ook al."

Hereniging tussen Mikky Kiemeney en spelersvrouw

De Roon reageerde ludiek op zijn uitverkiezing voor het WK. De middenvelder zette op Instagram een reeks foto's die er op duidden dat hij oorspronkelijk als fan naar de Verenigde Staten zou afreizen. "Weet iemand of je een zitplek in de Oranjebus kosteloos kan annuleren?", schreef hij er als bijtekst bij.

Veel collega's en fans kunnen de post wel waarderen. Maar wat ook opvalt, is de reactie van Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong. "Yes", reageerde zij met veel enthousiasme op de hereniging met Ricarda de Roon. Haar tekst werd begeleid met drie emoticons: van applaus, handen die de lucht in gaan en een oranje hartje. Kiemeney en de vrouw van De Roon waren eerder samen op het WK van 2022 in Qatar.

