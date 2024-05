Het zwarte gat van Kiki Bertens en Ranomi Kromowidjojo: 'Dat heeft de keuze makkelijker gemaakt'

Ranomi Kromowidjojo en Kiki Bertens hebben elkaar voor het eerst 'in het echt' ontmoet. De voormalig topzwemster en voormalig toptennisster gingen op verzoek van de Telegraaf met elkaar in gesprek om hun levens te bespreken.

Bertens en Kromowidjojo spraken elkaar in een koffietentje in Breda. Ze zijn allebei nu ruim 2,5 jaar geleden gestopt met topsport en hebben dus al even in 'het zwarte gat' kunnen leven wat kan ontstaan na een intensieve baan. "Ik wilde het ook niet zo ver laten komen dat ik er geen zin meer in had en net als jij goed in de gaten houden wanneer ik die twijfel zou voelen", zegt Kromowidjojo tegen Bertens over het moment van stoppen.

Corona

"Ik riep altijd dat ik wilde stoppen op het moment dat de twijfel zou komen. Na Roland Garros, in mei 2021, voelde ik die twijfel voor het eerst", is Bertens eerlijk. "Dat kwam denk ik ook door de coronaperiode. In die tijd dat alles stil lag, merkte ik hoe fijn het was om meer thuis te zijn en al van het ’gewone’ leven te proeven."

'Leven als niet-prof ook leuk'

Bertens stopte na de Olympische Spelen van Tokio in de zomer van 2021. Vooral gebeurtenissen in haar privéleven zorgden ervoor dat de keuze makkelijker was. "Mijn zusjes kregen in die tijd ook kinderen en uiteindelijk heeft dat denk ik de keuze juist makkelijker gemaakt, omdat ik wist dat ik het leven als niet-prof ook leuk zou vinden. Ik voelde ook dat ik mijn top had bereikt en ik keek juist uit naar de nieuwe uitdagingen die zouden komen."

Kinderen

Een van die nieuwe uitdagingen was het worden van moeder, want ook Bertens werd zwanger. Ze beviel uiteindelijk van zoontje Mats. Voor Kromowidjojo is er ook een wens om ooit moeder te worden, maar zij geniet juist nog heel erg van het leven met haar man Ferry Weertman, ook topzwemmer. Zij had ook totaal geen last van 'het zwarte gat' nadat ze gestopt was.

'Gevoel van binnen'

"Ik voelde dat het de juiste beslissing was. Ik had natuurlijk al veel langer over die keuze nagedacht en het was juist een doel om met een persoonlijk en dus ook een nationaal record mijn carrière te beëindigen. Toen het was gelukt, voelde ik dat het goed was. Dat kun je moeilijk uitleggen, het is echt een gevoel van binnen."

