'Ze zijn een godsvermogen kwijt': Topzwemster Marrit Steenbergen ziet ook nadeel van haar drukke programma op de Spelen

Marrit Steenbergen is zeker sinds haar twee wereldtitels in Qatar een grote dame in het internationale zwemmen. Dat merkt de 24-jarige Friezin vrijwel elke dag. En komende zomer staan de Olympische Spelen in Parijs op het programma.

"Ik moet er nog een beetje aan wennen", zegt Steenbergen in het AD over alle extra aandracht die ze de laatste maanden krijgt. Mensen beginnen tegen haar over de olympische spelen en ook commerciële partijen en de media willen wat van haar. "Al zal het voor anderen nog steeds niet extreem veel zijn, denk ik. En het is ook wel leuk."

Derde Spelen Steenbergen

De Spelen in Parijs worden de derde Spelen voor Steenbergen, maar deze voelen heel anders dan de vorige twee. "Dit gaan natuurlijk heel andere Spelen worden. Ik ga individueel starten en Tokio was een corona-toernooi. Nu wordt het eindelijk écht een toernooi waar ik zelf mag starten, zonder restricties."

"Mijn ouders zijn er weer bij", vertelt Steenbergen, die de 50, 100 en 200 vrij, de 200 wissel én de estafettes zwemt. "Ze hebben alle kaarten, zijn een godsvermogen kwijt. Maar blijkbaar vinden ze 't het geld waard, hè.''

"Mijn ouders zijn er weer bij", vertelt Steenbergen, die de 50, 100 en 200 vrij, de 200 wissel én de estafettes zwemt. "Ze hebben alle kaarten, zijn een godsvermogen kwijt. Maar blijkbaar vinden ze 't het geld waard, hè.''

Iedereen begint tegen haar over de Olympische Spelen, maar zelf probeert ze er bewust nog niet te veel aan te denken: "Daar ga ik echt niet beter van zwemmen."

Bookmakers

De bookmakers verwachten van Steenbergen 'alleen' brons op de 100 vrij. Teleurstelling? "O nee, hoor, daar kan ik juist prima mee leven", lacht ze. "Die druk moet ik mezelf sowieso niet opleggen. Dus fijn dat anderen dat ook niet doen."