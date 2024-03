'Dan fluisteren ze dat je arrogant bent': Ranomi Kromowidjojo over haar dieptepunt

Ranomi Kromowidjojo wordt gezien als een olympisch boegbeeld van TeamNL. Op de Spelen van 2012 won ze dubbel goud en lag de wereld aan haar voeten. Maar eigenlijk belandde ze daarna op haar dieptepunt. "Heel confronterend", zegt de zwemster (33) in een interview met Helden Magazine.

Om op een rijtje te zetten wat Kromowidjojo allemaal overkwam in 2014, wat ze zelf rock bottom noemt: haar relatie met Pieter van den Hoogenband ging uit, haar coach Jacco Verhaeren vertrok en met zijn opvolgers (Marcel Wouda en Christiaan Sloof) was geen klik. Ondertussen verwachtte heel Nederland wel van haar dat ze op topniveau zou blijven presteren. "Steeds duidelijker werd dat ik uit het oog was verloren wie ik nu eigenlijk was. In 2014, op mijn dieptepunt, werd duidelijk dat er echt wat moest gebeuren. In mijn eentje ging ik het niet oplossen, ik moest hulp zoeken."

'Heel apart om mee te maken'

De ex-zwemster had er vooral moeite mee dat heel Nederland iets van haar vond, haar claimde en haar niet met rust liet. Ze merkte het overal waar ze kwam. "Er wordt net hard genoeg gefluisterd dat je weet dat ze het over jou hebben, maar je mag geen onderdeel zijn van het gesprek. Dat is heel apart om mee te maken."

'Arrogant'

Het was zelfs zo erg, dat ze in de supermarkt al last had van andere mensen. "Mensen geven commentaar op de boodschappen die je in je mandje gooit. Als je niet reageert als ze 'hoi' zeggen of je naam roepen, dan fluisteren ze dat je arrogant bent. Heel confronterend. Daar had ik nooit voor gekozen. Ik had gekozen voor zwemmen."

Mentale rollercoaster

Kromowidjojo is blij dat ze tijdens het zwemmen de focus kon houden op het presteren. Ze zegt dat ze altijd heel stabiel was in het zwembad. Een belangrijke finale deed haar niet zoveel. "Maar die eigenschappen hielpen me niet buiten het zwembad", zegt ze. "Het overviel me echt. Ik had er geen moment rekening mee gehouden dat het een mentale rollercoaster zou worden."

'Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij'

De ex-topsporter wilde zo graag met rust gelaten worden, dat ze zelfs haar ouders en broer instructies gaf hoe ze haar moesten noemen als ze in een restaurant zaten. "Ik wilde niet dat ze me bij m'n voornaam noemden. Omdat dan iedereen meteen mijn kant op keek. Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Als ze me echt wilden roepen, dan moest dat maar Noom zijn."

Biografie

Kromowidjojo kondigt in het interview met Helden aan dat haar biografie, waar al dit soort verhalen in terugkomen, in juni in de winkels ligt. "Voor mij was het belangrijk dat het voor de Olympische Spelen in Parijs uit zou komen. Dat gaat lukken, vanaf juni ligt het boek in de winkels."