'Eerst wil ik zelf leven': Ranomi Kromowidjojo over dromen van kinderen met Ferry Weertman

Ranomi Kromowidjojo trouwde in 2022 met collega-zwemmer Ferry Weertman (31). Na een jaar vol ups volgde in 2023 een jaar 'met meer structuur', zoals Kromowidjojo (33) zelf zegt. Is het al tijd om aan kinderen te beginnen? Is er überhaupt een wens samen? In gesprek met Helden Magazine gaat ze op die vragen in.

Voor het sportieve koppel vloog 2022 als een razende voorbij. "Ferry deed mee met Expeditie Robinson, ik aan Wie is de Mol?, we trouwden en gingen op huwelijksreis", somt Kromowidjojo op in het interview. In maart 2023 werd bekend dat de ex-zwemster de 'verliezer' was in de finale. Daniël Verlaan werd de winnaar, omdat hij mol Jurre Geluk had ontmaskerd.

Wie is de Mol?

In het populaire programma leerde Kromowidjojo een kant van haarzelf kennen die ze nog niet eerder had gezien. “Ja, dat ik kan acteren. Ik had me een strategie voorgenomen om me heel passief op te stellen. Masker op. Het stond op mijn bucketlist om mee te doen. Ik genoot van de adrenaline bij de eliminaties, als iemand het rode scherm te zien kreeg. Op die momenten merkte ik dat ergens in mijn lichaam nog die topsporter zat.”

De finalisten van Wie is de Mol? 2023: Daniel Verlaan, Jurre Geluk (de mol) en Ranomi Kromowidjojo. ©Getty Images

Zát, ja. Want Kromowidjojo voelt heel erg dat ze topsporter wás. En nu ze gelukkig samen is met Weertman en de huwelijksreis en twee intensieve televisieprogramma's geweest zijn, kan de blik op het gezinsleven. Hoe kijkt ze naar de toekomst? Wil het zwemkoppel graag een gezin stichten? "Ooit heel graag, maar nu nog niet", zegt Kromowidjojo eerlijk. "Ik heb mijn hele leven alles gegeven voor topsport. Eerst wil ik zelf leven en daarna leven geven."

'Als het aan ons ligt geen groot gezin'

Ze hebben al overlegd hoe hun gezin er in de ideale situatie uit komt te zien. "Ik heb het ook aan Ferry gevraagd, maar het wordt als het aan ons ligt geen groot gezin. Ferry en ik hebben allebei een oudere broer. Onze ouders zijn nog bij elkaar, dus we komen allebei uit een stabiel gezin en willen dat ook voortzetten."

Special Forces VIPS

We hoeven Kromowidjojo voorlopig ook niet bij andere intensieve televisieprogramma's te verwachten. Special Forces VIPS bijvoorbeeld, waarbij BN'ers fysiek en mentaal tot het uiterste gedreven worden tijdens een loodzware training. "Zeker niet! Dat is een fysiek programma en ik hoef niet meer tot het uiterste te gaan. Het is heerlijk om even niet te hoeven letten op je bedtijd en wat je eet. Ik mis wel het 'in topvorm zijn', maar ik mis het totaal niet dat ik er alles voor over moet hebben."