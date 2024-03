Surinaamse zwemmer Tjon-A-Joe 'net op tijd' voor de Spelen Nederlander geworden: 'Voor mij is het heaven'

Renzo Tjon-A-Joe is officieel Nederlander. De 28-jarige topzwemmer was tot voor kort Surinamer, maar kreeg dinsdag zijn Nederlandse paspoort. Hij is meteen 'speelgerechtigd' om voor Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs uit te komen.

Opvallend, want op de vorige Olympische Spelen in 2021 in Tokio, was hij nog de vlaggendrager voor Suriname. "In Suriname had ik mijn plafond bereikt. De faciliteiten waren daar matig. Er is bijvoorbeeld geen olympisch bad. Er is geen topsportstructuur", zegt Tjon-A-Joe tegen de NOS. "Hier in Nederland is het voor mij heaven. Ik identificeer me met de mentaliteit van TeamNL en dat is winnen. Ik denk dat ik iets moois kan brengen naar de topsport in Nederland."

Zwemmer Renzo Tjon-A-Joe was nog vlaggendrager voor Suriname tijdens de vorige Olympische Spelen in Tokio. ©Getty Images

Olympische Spelen

Tjon-A-Joe heeft de olympische limiet al binnen. Die zwom hij bij kwalificatiewedstrijden een jaar geleden in Eindhoven. Hij is specialist op de vrije slag en vlinderslag. Vanwege de 21,88 seconden die hij toen zwom op de 50 meter vrije slag, heeft hij dus officieus een ticket voor Parijs binnen namens Nederland. De bond mag per afstand twee zwemmers meenemen naar Frankrijk. Op de 50 meter vrij heeft Tjon-A-Joe vooralsnog alleen concurrentie van de eveneens in Suriname geboren Kenzo Simons.

'Net op tijd'

"Het is net op tijd, ik ben blij. Het was een achtbaan. Een bijzonder moment, want een eerdere aanvraag die ik vorig jaar deed, werd door de IND afgewezen, omdat ik nog niet aan de regels voldeed. Ik word hierdoor niet minder Surinaams", vervolgt Tjon-A-Joe, die hoopt met zijn naturalisatie een voorbeeld te zijn voor andere topsporters uit zijn geboorteland. "Als je iets wilt, kan het. De power zit bij de atleten. Hopelijk worden de beleidsmakers in Suriname nu ook wakker en hoeft zoiets als ik heb doorgemaakt nooit meer te gebeuren."

Kwalificatie

Van 11 tot en met 14 april kunnen alle andere Nederlandse zwemmers tijdens de Eindhoven Qualification Meet proberen zich te kwalificeren voor de afstanden op de Spelen.