Zwemmer Kenzo Simons 'weet nog niet' of neef Xavi Simons komt kijken op Olympische Spelen

Kenzo Simons, de neef van Oranje-international Xavi Simons, gaat deze zomer zijn debuut maken op de Olympische Spelen. De 23-jarige zwemmer verhuisde van geboorteland Suriname naar Nederland om zijn droom waar te maken. En dat is nu gelukt.

Simons plaatste zich voor de vijftig meter vrije slag, de kortste afstand op de Olympische Spelen. De introverte sprinter werd in februari nog zesde op de WK zwemmen in Doha, waar hij in 21,73 seconden zijn beste tijd klokte. De KNZB mag per individuele afstand twee Nederlandse zwemmers toewijzen. Simons zal samen met Renzo Tjon-A-Joe het vijftig meter bad ingaan. Tjon-A-Joe, ook uit Suriname, kreeg in maart zijn Nederlands paspoort.

Neef van Xavi Simons

Simons, geboren in Paramaribo, is de neef van Oranjevoetballer Xavi Simons. Zijn ouders zullen aanwezig zijn in Parijs, maar "of Xavi ook komt kijken, weet ik nog niet", laat hij weten in een interview met Het Parool. Logistiek zou het moeten kunnen. De ene Simons speelt tussen 14 juni en 14 juli het EK voetbal, de andere Simons begint zijn Olympisch avontuur op 26 juli, als hij aanwezig is op de openingsceremonie.

Op donderdag 1 augustus beginnen de series van de vijftig meter vrije slag. Als hij de finale haalt, zwemt hij die een dag later op vrijdagavond 2 augustus.

Verhuizen naar Nederland

De voormalige Europees kampioen op de kortebaan besteedt zijn meeste tijd in het Sloterparkbad in Amsterdam, de stad waar hij nog bij zijn ouders woont. Diezelfde ouders verhuisden voor hem naar Nederland, nadat Kenzo liet zien talent te hebben in het zwemmen. Het bleek een verrassing voor hem. "Ik was echt wel blij, maar ook verrast. Ik vroeg mijn vader wat hij bedoelde met verhuizen. Hoezo? En dan ook nog meteen. Zelfs mijn moeder werd pas later betrokken bij de plannen."

Bekende opa

Naast Xavi Simons heeft Kenzo nog een ander bekend familielid. Door zijn verhuizing liet hij zijn grootste fan én opa Jules Wijdenbosch achter zich. Wijdenbosch was tussen 1996 en 2000 president van Suriname. "Gelukkig belt mijn moeder een paar keer per dag met hem. Als ik dat hoor, ren ik naar haar toe om even met hem te praten. Hij volgt mij op de voet."