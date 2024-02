Kansas City Chiefs doet het weer! Derde Super Bowl in vijf jaar na spectaculaire ontknoping

Kansas City Chiefs heeft opnieuw de Super Bowl gewonnen. Het team versloeg San Francisco 49ers tijdens de kampioenschapswedstrijd van de National Football League (NFL) zondag in de verlenging met 25-22.

Na de reguliere speeltijd stond het 19-19. De Chiefs trokken uiteindelijk aan het langste eind met een touchdown net voor het einde van de verlengingen.

De Chiefs wonnen vorig jaar ook de titel en hebben nu drie Super Bowls gewonnen in vijf jaar. Het was sinds 2005 niet gebeurd dat een club twee keer achter elkaar de Super Bowl won. Destijds presteerde New England Patriots dat. Het is de vierde titel van de Chiefs na eerdere overwinningen in 1970, 2020 en 2023.

De Super Bowl zondag was de 58e editie van het best bekeken sportevenement in de Verenigde Staten.