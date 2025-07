De TOTO Dutch Darts Masters is in volle gang. De eerste avond in De Bosch zorgde direct voor veel Nederlands succes. Liefst vijf landgenoten zien we zaterdag terug in de kwartfinales. Het topaffiche bij de laatste acht is de ontmoeting tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Lees hieronder alles terug over de achtste finales van vrijdagavond.