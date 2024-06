Nederlands elftal traint voor 'laatste keer' in Wolfsburg met volledige selectie, donderdagavond blessure-updates

Daags voor de wedstrijd tegen topland Frankrijk werkt Nederland nog één training af in Wolfsburg. Dat is de laatste training voordat Nederland naar Leipzig afreist voor de wedstrijd. Dat doet Oranje met een volledige selectie. Alle 26 spelers waren er bij.

Dat betekent direct dat Brian Brobbey dus nog steeds op de goede weg is in zijn herstel. De Ajax-spits trainde van de week voor het eerst weer met de groep mee, en dat was donderdag net zo. Of Koeman verder wisselingen gaat doorvoeren, was niet uit de training te halen. Wellicht dat hij hints geeft bij de persconferentie die donderdagavond gepland staat, maar vooralsnog lijkt het erop dat hij niet veel zal afwijken van zijn eerste keuze: de opstelling van afgelopen wedstrijd tegen Polen.

Ronald de Boer adviseert bondscoach Ronald Koeman: 'Eerder Brobbey of Zirkzee dan Wout Weghorst' Ronald de Boer zag Nederland in het Volksparkstadion met pijn en moeite Polen verslaan. Desondanks heeft de 67-voudig international genoten van het spel van Oranje op het EK. Wout Weghorst maakte wederom een knap doelpunt. Toch zou De Boer nog altijd eerder kiezen voor andere spelers in de spits.

Kylian Mbappé

Brobbey is er dus bij. Maar of Kylian Mbappé erbij is blijft nog altijd een mysterie. De spits verscheen woensdagavond wel kort op de training van Frankrijk, zonder masker op en met wat pleistertjes. Dat wil nog altijd niet zeggen dat hij fit genoeg is voor de wedstrijd van vrijdag. Donderdag om 17.30 uur geeft Frankrijk een persconferentie en er was beloofd dat er dan meer nieuws zou zijn. Nederland geeft om 19.45 uur een persconferentie.

Kylian Mbappé verschijnt op training van Frankrijk zonder masker: zo ziet zijn neus er nu uit Kylian Mbappé kreeg maandag in de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijker een enorme optater. De sterspeler knalde tegen een schouder toen hij een kopbeweging maakte en brak daardoor zijn neus. Woensdag stond hij weer lachend op het veld. Zonder masker.

Advies van Aad de Mos

Voormalig toptrainer Aad de Mos adviseert Koeman om bij 4-3-3 te blijven. "Hij moet helemaal niet veranderen van systeem. Ik zou dat van m'n levensdagen niet doen. En Koeman gaat dat ook niet doen. Dat zou een enorme blunder zijn als hij dat zou veranderen. Waarom? Als hij verliest dan krijgt hij de hele wereld over zich heen. Dan zou het daar aan liggen, terwijl dat misschien helemaal niet is. Dan heeft iedereen een reden om over hem heen te vallen", zei De Mos in Toss van De Mos bij Sportnieuws.nl.

Alles over het EK

